外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

不少業者抱怨，外送平台抽成太兇，實際到手的利潤很低。（示意圖／CTWANT資料照）

不少店家為了拓展客源，會選擇與外送平台合作，但有位甜點業者分享，自己10天辛苦完成14份訂單，銷售3715元，扣除平台費、廣告費等成本後，實際入帳竟只剩750元，讓他無奈自嘲是在「幫平台賺年終」。

這名甜點工作室的業者在Threads上傳外送平台的對帳單，只見10天來從平台上得到14張訂單，銷售額總計3715元，但扣掉平台費、廣告費及雜項費用後，剩下750元收入，讓業者無奈直呼，「看到撥款金額真的笑出來，只能說，我到底在幹嘛？」、「這叫幫平台賺年終」。

廣告 廣告

貼文曝光後，許多苦主紛紛在底下留言，「曾經跟朋友一起開了間飯卷店，外送的利潤真的可憐到連便當都吃不上，扣完一切，1根淨利1塊錢」、「有因為開廣告做白工還要倒貼」、「您還不錯呢！我曾經負350！哈哈哈還要倒貼」、「放心，我平台1個月拿過44塊」、「我也是，錢少到根本懶得登入帳戶去看」。

也有人指出，「這個根本做身體健康的，賺的都給別人了」、「突然覺得店家比外送員還慘」、「原來外送員比店家賺喔」、「開廣告真的瞎忙」、「廣告費用根本吃掉你的錢了」、「店家也這樣，外送員也抽，客人也抽，平台說沒賺錢，太神啦」、「有一次被偷開廣告，每個月被扣好1000多塊，半年了才發現」、「把廣告關掉！那廣告的效益真的很差……他會偷開，你每個禮拜都檢查一下」、「廣告要開的話一定要設定上限，搭配特價活動才有用，不然就直接關掉」。

還有人分享，有朋友到韓國讀書，兼職做外送，發現台灣外送跟日本一樣會抽30幾%，而韓國政府出手把平台壓到2至8%，商家營業額越低抽越少，讓商家、外送員、消費者都受惠，形成好的循環。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

重拾甜蜜2／為另一半製造手作浪漫 張翰為林利霏編織「夫妻帽」 胡宇威「人肉蛋糕」超搞笑