外送阿北亂摸中央公園女清潔隊員 瞎問喜歡棒棒糖嗎？還丟30元「封口費」羞辱人

高雄陳姓外送員去年底騎車行經中央公園，見一名女清潔隊員獨自在角落打掃，竟假意攀談要求互加LINE好友後，突然伸鹹豬手襲胸摸下體，甚至拉下褲鏈要求口交，被女清潔隊員拒絕後，陳男還拉她到公園圖書館再度伸手襲臀，直到她大叫呼救才罷手。陳男事後擔心東窗事發，折返掏出30元意欲安撫，但女方拒絕收受，隔兩天竟又傳下體照調戲女隊員。高雄地院審理後認為陳男犯行惡劣，依強制猥褻罪判他10月徒刑，另傳送生殖器照騷擾部分依跟騷法判刑2月，得易科罰金。

判決指出，去年11月24日下午2時許，陳男騎機車行經高雄前金區中央公園西北角，見女清潔隊員獨自打掃有機可乘，先上前攀談要求加LINE好友，隨即趁機對她強吻摸胸，還拉下褲鏈露出生殖器要求口交。被害人拒絕後跑走，陳男竟尾隨至整修中的高雄文學館，再度將手伸進她衣褲內，她當場驚慌大叫陳男才停手離開。

不料陳男離開後擔心犯行曝光，又折返現場掏出30元遞給女清潔隊員欲封口，遭她拒收。兩天後，陳男又透過LINE傳送外國人性愛影片及自身生殖器照片給她，並留言「妳棒棒糖喜歡」、「有大支嗎」等騷擾訊息，她心生恐懼告知家人後報警。

法院審理時陳男見LINE訊息無法狡辯，只好承認，但堅決否認有在公園內猥褻對方，但法官根據被害人證詞及案情經過，認定陳男犯行明確，判他10月徒刑需入獄，傳送下體照片騷擾部分另判刑2月得易科罰金。可上訴。



