外送雞腿便當「外脆內生」！消費者驚：差點吃雞腿刺身

連鎖餐飲業者販售的炸雞腿便當，竟然出現沒熟透的雞肉，讓消費者嚇到不敢食用，形容這簡直是「雞腿刺身」。這起事件發生在6日，消費者透過外送平台訂購連鎖餐飲店的雞腿便當，卻發現雞腿「外脆內生」，引發食品安全疑慮。業者已致歉，初步判定是作業流程及溫度控管出現疏失所致，並承諾會進行全面檢查。衛生單位已派員查核，若有缺失且複查未過，業者最高可能面臨2億元罰鍰。

民眾指控用外送平台叫外送，炸雞腿便當卻沒熟。（圖／翻攝FB爆料公社）

這位消費者表示，幸好有先剝開雞腿的習慣，才發現雞肉呈現淡淡的紅粉色，是完全沒熟的狀態，否則可能就吃下肚了。她強調這不只是錢的問題，而是差點吃到「雞腿刺身」，讓她嚇得晚餐直接收起來不敢食用。網友看到照片後紛紛留言，有人酸說這塊肉若放在保溫燈下照一下，還可能生蛋，也有人提醒便當中的飯菜恐已受到污染。

連鎖餐飲公關經理林振益對於雞腿未完全熟透深表歉意，表示已立即針對全店進行食材溫度和熟度的檢查。業者也正在尋找這位消費者，希望能盡速聯繫上，關心身體是否有異狀並提供協助。

針對雞腿沒熟，當事連鎖餐飲業者致歉，表示可能是流程上有疏失，已經全面進行檢討。（圖／TVBS）

令消費者感到不滿的是，當初接過外送便當後發現問題，事後卻只能退費處理，讓人質疑整體食安把關不夠嚴謹。對此，外送平台回應對這次事件深感遺憾，並承諾會持續加強與商家合作夥伴的宣導，確保食品安全沒有疑慮。

桃園衛生局食品管理暨檢驗科長薛惠文表示，已於7日派員前往該店查核，若有缺失且複查仍未合格者，可依食安法第44條規定，處以新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。生雞肉若食用下肚，可能會攜帶沙門氏菌等有害菌。

桃園衛生局強調，雖然沒有接獲檢舉、申訴，不過7號派人到該門市稽查，後續如果發現有缺失，複查也不合格的話，最重可以開罰2億元。（圖／TVBS）

長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈解釋，因為雞腿外面是熟的，所以便當中的其他菜飯基本上是安全的。她提醒，生或未煮熟的雞肉不只可能含有沙門氏菌，還有曲狀桿菌風險，都可能導致腹瀉、發燒等不適。雞肉必須完全煮熟，中心溫度至少要達到74度以上才安全。由於肉眼很難判斷食物內部是否含菌，專家建議若有疑慮，就不要食用，以免身體不適還需要就醫。

