外送食品抽驗349件 1件不合格

食藥署稽查美食外送平台暨雲端廚房餐飲業，早安美芝城台南西門概念店未投保產品責任險。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署17日公布美食外送平台稽查執行結果，經抽驗349件成品微生物衛生標準，12件米麵濕製品之邦克列酸，只有基隆人从众之1件紅茶腸桿菌科超標，但是早安美芝城台南西門概念店被發現未投保產品責任險，也已依法開罰。

食藥署表示，於7月1日至9月30日會同地方政府衛生局執行美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案，在美食外送平台業者部分，共稽查6家，於食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目均符合規定。

針對美食外送平台合作餐飲業者及雲端廚房業者，共計稽查343家，共抽驗349件成品檢驗食品中微生物衛生標準及12件米麵濕製品檢驗邦克列酸，其中只有基隆市人从众厚切牛排之紅茶桿菌超標，且初抽驗檢出腸桿菌科350CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科更高達850CFU/mL，已依法處以3萬元罰款。

另外，花蓮縣的花蓮邊城滇味也在不合格名單，鳳梨香茶初抽驗檢出腸桿菌科360CFU/mL，超過限量標準10CFU/mL，複抽時業者已停售該產品，無產品可供複抽驗，故未予處份，但轄管衛生局將不定期前往稽查及抽驗。

台南市早安美芝城台南西門概念店被發現未依規定投保產品責任險，違反食品安全衛生管理法規定，被裁處3萬元。

基隆市的川崎拉麵被發現豬肉原料原產地標示不實，違反食品安全衛生管理法規定本應裁罰4萬元，但基隆市衛生局考量業者財力不足且初犯，以行政裁量減半裁罰為2萬元。台東縣六扇門時尚湯鍋玉米筍基因改造資訊標示不符也裁處4萬元罰款。

食藥署指出，美食外送平台外送服務員部分，共查核133位外送服務員運送作業衛生情形，查核結果均符合食品良好衛生規範準則規定。