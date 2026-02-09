外送麵線上還捆著橡皮筋！米其林名店立即認錯 宣布無限期下架「這道菜」

[Newtalk新聞] 獲米其林必比登推薦的知名餐廳「雙月食品社」北投店外送餐點爆出食安爭議。有消費者投訴在招牌雞汁麵線中吃到紅色異物，擔憂長輩孩童誤食。對此，業者也在第一時間緊急認錯，並坦承製程疏失，宣布該品項即日起無限期停售。





根據民眾在社群平台的投訴內容，8日透過外送平台訂購北投店的「鎏金雞汁麵線」，直到快吃完時發覺碗內有一坨麵線始終無法拌開。檢查後才看見麵線上綁著紅色橡皮筋。





當事人擔憂若長輩或孩童誤食恐釀成危險，隨即致電店家反映。經記者採訪後得知，雙月在第一時間即致歉，也立即展開檢查。並在臉書上發表聲明指出，那條橡皮筋為捆綁麵線束的橡皮筋，團隊在製作過程中沒有確實拔除，因此在當日晚間持續與廠商檢討討論，並著手開始修改製程。直到問題被徹底解決前，為避免同樣問題再次發生，雙月表示將停售該產品，並對未能提供最優質的餐點品質，再次致歉。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

春節郵局暫停營業！開放郵政快捷郵件照常投遞

刺青店縱火釀2死！嗆「出獄殺全家殺警」仍逃死 判無期定讞