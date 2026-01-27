外送「薯條、飲料都剩一半」 外送員現身喊冤 曝偷吃後果

一名網友透過外送平台訂購麥當勞，但餐點送達後發現薯條與飲料份量明顯不足，懷疑遭外送員偷吃，他上網發文抱怨，引發熱議，也釣出一名外送員現身幫同業澄清，強調外送員不會餓到偷吃客人食物，並指麥當勞飲料並未封膜，僅有杯蓋，運送途中稍不小心就可能翻倒外漏，薯條份量也會因不同門市有所差異，強調若偷吃被平台查證屬實，會被停權無法再接單。

原PO於昨（26）日在Threads發文表示，透過外送平台訂購麥當勞餐點，未料餐點送達後，發現薯條僅剩半包，連飲料也只剩一半，懷疑外送員在途中偷吃，抱怨「外送員是肚子很餓，偷吃我的薯條嗎？連飲料也喝這麼多。」

貼文曝光後，引發約1.5萬人關注，許多網友指出，麥當勞外送餐點通常會貼有「防吃膠帶」，只要封條完整無破損，外送員偷吃的可能性極低；更可能的原因是店家出餐時薯條份量本就偏少，或是飲料在運送途中發生滲漏，認為「偷喝」的情況幾乎不可能發生。

留言中也有一名自稱是外送員的網友替同行喊冤，強調外送員不會餓到去偷吃客人的食物。他指出，麥當勞的飲料並未封膜，僅有杯蓋，只要在運送過程中稍有不慎翻倒，就可能造成飲料外漏，甚至讓整個外送箱「成為悲劇」。

該名外送員也分享自身經驗，表示收工後常會買大薯當作消夜，發現各門市的麥當勞薯條份量本來就有差異，強調若偷吃被平台查證屬實，會被停權一段時間，無法再接單，「我們無需為了一餐幾百塊的餐點，斷送收入」。

