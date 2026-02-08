外遇也要「有難同當」？小三賠15萬竟回頭向人夫討一半 法官：妳自己扛

社會中心／基隆報導

婚外情東窗發事後，竟然還要「有難同當」？基隆一名女子阿芳（化名）因與人夫小偉（化名）發展婚外情，遭元配小美（化名）告上法院，最終判賠 15 萬元定讞。沒想到阿芳在付清款項後，竟越想越不甘心，認為「外遇是兩個人的事」，竟然回頭向昔日「戰友」小偉提起訴訟，要求分擔一半的賠償金。基隆地院審理後，不僅沒讓阿芳如願，更揭露人夫早已賠償元配高額和解金，逆轉判定阿芳敗訴。

判決指出，阿芳因侵害配偶權，於去年 11 月支付元配小美共 15 萬 3,715 元（含利息）。原以為案件就此落幕，阿芳卻隨即將矛頭指向小偉，主張兩人是共同侵害配偶權，依法應連帶負擔債務。她在法庭上振振有詞地表示，兩人應「有難同當」，要求小偉吐出 7 萬 6,857 元，直呼：「沒道理要我一個人扛！」

然而，這場「戰友求償案」在法庭上卻迎來驚人反轉。小偉當場拿出證據證明，在婚外情曝光後，他早已與妻子達成離婚協議，並支付了高達 80 萬元的賠償金，且已於今年 1 月全數付清。這意味著，小偉付出的代價遠遠高於阿芳。

基隆簡易庭法官在判決中指出，這起案件涉及法律上的「一部請求」。法官解析，元配小美在起訴時，白紙黑字明確表示「只告阿芳一人」，並針對阿芳的個人行為單獨計算賠償金。

法官強調，雖然外遇是兩人共同行為，但在法律上，債權人（元配）有權選擇只向其中一名債務人要求全額賠償。既然小美當初選擇「放過丈夫、單挑小三」，且從未放棄對丈夫的追討權利（丈夫已另案賠償 80 萬），阿芳便無權主張小偉應幫她分擔這 15 萬元。最終，法院駁回阿芳的訴求，全案仍可上訴。

