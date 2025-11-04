外遇事件後「粿」發酵！王子經紀公司發聲「停工」 粿粿曝光度銳減
「粿王」外遇事件後續效應持續擴大，王子邱勝翊所屬經紀公司「喜鵲娛樂」二度發布聲明，宣布即日起停止他的所有演藝事業規劃與活動安排，並向社會大眾表達誠摯歉意。與此同時，粿粿的社群媒體發文活動減少，曝光度大幅下降，業配工作幾乎停擺，最後一檔節目出現在今年5月。然而網路上也出現許多支持粿粿的聲音，包括她的哥哥韓秉融－前喬傑立男團「太極」成員公開力挺。
王子所屬的喜鵲娛樂於3日二度對外發聲，表示對於邱勝翊在私人層面處理不周一事表達最真摯的歉意，並宣布即日起停止邱勝翊所有演藝事業規劃，同時強調公司將嚴正以對，督促藝人誠實負責。
這場風波對雙方的事業都造成了明顯影響。粿粿的曝光度明顯下降，業配活動幾乎沒有，她的最後一檔節目是在今年5月與李玉璽合作的《吃貨們的旅行》。值得注意的是，在半年前的節目中，范姜彥豐還特地前來支持粿粿的主持工作，兩人在鏡頭前表現甜蜜，還表示要「假公濟私約會一下」，如今卻已撕破臉。
根據週刊報導，范姜彥豐手上握有各種證據，包含粿粿與王子相擁的親密照。報導中還指控粿粿整天出門玩而不回家，引發雙方支持者的論戰。
粿粿的哥哥韓秉融也公開站出來支持妹妹，要她不要被欺負。經查證，這位韓姓哥哥是前喬傑立男團「太極」的成員。
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
最新體重曝！泫雅鏟肉1個月太猛 腳上嚇人傷疤「疑為圓母親夢」
薛仕凌昔稱「高血壓免役」0破綻 才過半年竟自首閃兵
小杰、陳零九畫面遭刪光！陳漢典領軍接重任 新節目千萬場景曝光
