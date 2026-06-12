外遇尪嗆人妻「離開沒法活」 全職媽後悔了：什麼都是他的





一諾千金抵不過七年之癢！47歲全職媽媽深信丈夫「我養妳」的承諾，淡出職場相夫教子，不料遭逢先生出軌，更被狠酸「離開我妳沒法生活」。這樁名下無房車、手握300萬存款的婚變風暴，讓她進退兩難，自嘲這就是人妻不工作的下場。



一名47歲人妻近日在網路論壇《Dcard》發文，分享自己長達7年的家庭主婦生活，原以為嫁給願意照顧自己一輩子的好男人，沒想到最終卻面臨丈夫外遇，甚至被對方冷言羞辱，引發大批網友熱議與同情。

廣告 廣告

原PO表示，當年結婚時，丈夫曾承諾「嫁給我，我照顧妳，妳不用上班」，婚後她也因此離開職場，專心照顧家庭與孩子。多年來丈夫固定提供家用、照顧岳家，始終維持好爸爸、好女婿形象，讓她從未懷疑婚姻會出問題。

然而，平靜生活卻在丈夫坦承出軌後徹底崩解。原PO透露，雖然兩人婚後性生活逐漸減少，但她一直相信丈夫所說的「愛情不只有肉體」，直到真相曝光才發現，丈夫早已在外尋求情感與生理寄託。

最令她心碎的並非外遇本身，而是在提出離婚後，丈夫首度情緒失控，說出埋藏多年的真心話。對方直言，當初娶她是因為「征服感」，看著原本難以掌控的女人最後成為在家帶孩子、煮飯的家庭主婦，讓他很有成就感，但時間久了卻開始感到厭倦，甚至對妻子每天詢問何時回家的關心感到反感。

丈夫更強調自己對家庭仍有付出，認為除了外遇之外，仍是個稱職的丈夫與父親，甚至脫口而出「離開我，妳根本沒辦法生活」，讓原PO備受打擊。

她坦言，目前雖有約300萬元存款，但房子、車子等資產都在丈夫名下，擔心離婚後將影響孩子生活品質，也讓她陷入進退兩難的困境。

文章曝光後引發大量網友討論。不少人心疼表示「看完跟著心碎」、「花了半輩子信任一個人卻換來背叛」、「這跟你有沒有工作無關，會出軌的，即使你工作賺錢養家，他還是會偷偷來，更累而已」、「離開吧～重新過日子，把自己愛一遍～人生是自己的，不要害怕不要徬徨～當你做好決定就往前走吧！」。

也有人提醒「無論男女，除非自己有足夠經濟能力，不要輕易放棄工作，把人生完全交給另一半」、「絕對不要離婚，小三會很開心」、「就雙眼全閉住著吧，把他當室友，他有給家用就好，而且還不用伺服他，找自己喜歡做的事，現在資訊發達，一個人也不會無聊」、「先去找工作吧⋯⋯沒錢沒底氣，如果能忍就當室友吧」。

另外，也有網友建議原PO尋求法律協助，網友寫道：「先尋求法律協助，財產分配評估，然後看是否能提侵害配偶權，想好離婚不離婚跟妳想過怎樣的人生，但不管最後決定如何，要開始有危機意識，不管是證據收集，或是開始能自給自足，才能給自己留更多的後路。」

（封面圖／翻攝photoAC）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



威力彩頭獎衝9億！「4生肖」6月要發了 財運、事業雙豐收

準備領錢！ 財政部曝3時程 第一批「這一天」入帳

「3生肖」財神點名發大財！ 下半年人脈、財運雙爆發