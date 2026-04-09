消費者嘆徵信社抓姦費用太貴吃不消 業者坦言生意不好做

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在戀愛或婚姻關係中，外遇往往不是一夕之間發生的，只要透過一些看似微小卻反覆出現的言行異常，便能從中發現端倪。像是手機隨身不離、行程交代模糊、互動冷淡，甚至金錢使用、生活作息出現難以解釋的變化，這些狀況未必能立即被認定為背叛，但足以讓人長期陷入不安及猜疑。

徵信業者透露，近年來與「外遇蒐證」、「現場抓姦」相關的諮詢明顯增加。許多民眾並非一開始就想撕破臉，單純希望在不破壞現有關係、避免法律風險的前提下，先釐清事實、掌握證據，為未來可能的選擇保留空間。

外遇蒐證、現場抓姦傻傻分不清楚？專家一次說明白

對此，典範徵信社執行長詹驍籲表示，調查結果固然重要，蒐證過程合法與否、收費是否清楚，以及取得的證據是否具備實際法律效力亦不可忽視。在外遇案件中，並非每一位當事人都需要立刻走到抓姦這一步，多數委託人一開始面對的，其實只有猜疑，尚未確認伴侶外遇的事實，所以典範在協助當事人客製化方案時，會依照風險、線索和證據需求，採取循序分級的方式。

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第一階段為「外遇蒐證」，收費為新臺幣40,000元起，主要目的是以合法方式確認被查人是否與第三者有不當接觸。調查內容包含：雙方原本的關係、經常接觸的時間、地點、親密互動等，並以照片、影像、訊息紀錄保存，協助委託人建立客觀判斷的基礎。實務上，自通姦除罪化以降，大部分案件至此階段就足以讓委託人做出後續的決定，可能是挽回情感，又或經由法律途徑，提告侵害配偶權。

若外遇事實已相對明確，委託人想要當場揭穿伴侶與第三者的外遇關係，才會進入第二階段「現場抓姦」，收費則以新臺幣100,000元起。此項服務不會倉促且臨時行動，通常會建立在前期蒐證，以及完成風險評估的基礎上，由調查專員全程陪同委託人抓姦，同時不忘取得具高度證明力的直接證據。

典範徵信社強調，這兩種外遇徵信服務的價格差異，反映的是執行難度與風險控管，並非單純收費的高低，目的在於讓當事人保有選擇權，絕不會將他們的情緒推向失控局面，甚至教唆他們、偽造證據。

公開價目表與成本說明，是辨識不肖徵信業者的第一步

談到抓姦費用，不少民眾最擔心的，除了金額高低，收費是否合理、過程是否透明、證據是否合法等，皆在他們的考量範圍內。典範徵信社指出，市場上仍存在以低價吸引委託，卻在執行過程中不斷追加費用，甚至以模糊話術誘導民眾長期投入支出的不肖業者。

因此，典範徵信社選擇將「外遇蒐證」、「外遇抓姦」的價格公開標示，讓委託人在諮詢初期就能清楚瞭解服務內容與其費用結構。詹驍籲也提醒，合法徵信業者應能清楚說明「收費用在什麼地方」，而非只會強調保證結果，甚至以恐嚇或情緒施壓的方式促成簽下委託合約。

典範徵信社表示，收費透明不只是對個別客戶負責，也是整個徵信產業應該遵守的基本原則。唯有讓民眾知道自己為什麼付費，方能降低糾紛，避免市場亂象持續擴大、持續抹黑徵信業者的信譽。

不僅限於抓姦蒐證，專業評估讓每一分委託費用都有依據

除了外遇蒐證和抓姦服務之外，典範徵信社也提供多種徵信服務項目。針對每一件案件，他們都會先評估案件性質、所需人力配置、人脈資源、調查管道及執行風險，再進行整體的成本計算，並向客戶報價。

典範徵信社強調，所有報價無論高低，皆建立在實際成本與專業判斷之上，保證不會隨意喊價、持續抬高價格。費用是否合理，最終仍由客戶自行評估，至於價格是否公道，團隊也能清楚說明每一項支出的原因及其必要性。

若客戶認為費用超出預算，典範徵信社也會協助討論是否能調整蒐證範圍，或改以其他更適合的執行方案進行。即便最終選擇不委託，或轉向其他業者，典範同樣尊重，因為在高度情緒化的外遇情境中，能在充分理解後做出選擇，才是真正守住自身權益的開始。