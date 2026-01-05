外遇最噁的不是床照！律師見「廟宇上香照」秒反胃：比肉體出軌更絕望

生活中心／綜合報導

律師呂宗燁日前在社群平台分享一起離婚案例，一名人妻委託人出示丈夫外遇證據，其中不乏私密影像。然而，最讓呂宗燁感到震撼與反胃的，竟是一張丈夫與小三在寺廟虔誠上香的合照。他認為，這種將第3者融入生活、取代元配地位的行為，比單純的肉體出軌更具毀滅性，顯示這段婚姻的信仰早已崩塌。

呂宗燁在臉書社團「離婚討論區」發文詳述過程。某日下午，當事人在事務所桌上攤開大量蒐證資料，包含多張伴侶與第3者的親密私密照。但在眾多證據中，一張看似平凡的2人並肩在寺廟上香的照片，卻讓呂宗燁產生強烈的生理不適。

照片中，2人雖無過激舉動，但那份彷彿「老夫老妻」般的默契與虔誠神情，讓他直言這已非單純的酒後失控或肉體衝動，而是一種精神層面的徹底抽離，「因為拜拜是已經把對方放進生活裡的行為」。

該名委託人透露，照片中的寺廟原本是她與丈夫共同的心靈寄託，無論是婚前祈福、爭吵後和解，或是面臨人生重大抉擇，夫妻倆都會前往參拜。然而，照片裡丈夫不僅替小三揹包包、撥弄頭髮，甚至在廟宇中大方牽手摟腰。

呂宗燁面色凝重向當事人分析，相比於發生性關係，這種帶外遇對象進入原本專屬於夫妻倆的信仰場域，心境更為複雜且難以辯解，「如果上床，解釋空間還比較大；帶去拜拜，心情就複雜了。」

對於丈夫公然帶著第3者在神明面前曬恩愛，呂宗燁直言這不僅是背叛，更讓人感到「毀三觀」。面對當事人詢問是否還能信任對方？他認為該張照片已給出殘酷答案。

呂宗燁最後感嘆，許多關係變質並非源於性，而是心已移位；當伴侶用對待妻子的方式對待他人時，這段婚姻其實早已名存實亡。

