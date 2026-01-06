外遇照片最噁不是上床畫面… 律師見這幕「強烈反胃」：這不只是背叛

一名律師發文透露，外遇案件中真正讓他感到不舒服的照片不一定是性愛畫面，而是看出對方的心已經在別人身上。（示意圖，ChatGPT生成）

婚姻出軌案件時有所聞，當事人之間的親密互動照片往往成為上了法庭的重要證據，一名律師近日在社群發文透露，其實有時候最讓人不舒服的不一定是上床的畫面，他在一件案子中看到讓他強烈反胃的照片，竟然是外遇的男方帶著小三去廟裡拜拜的情景。

綜合媒體報導，「守夜律師-呂宗燁」在臉書粉專發文表示，他在和當事人對資料、看著對方帶來的資料，有許多對造發生性行為的照片，不知道她看了會有多難受，不過真的讓他感到強烈反胃的照片，不是在旅館、也不是牽手的照片，而是一男一女在廟裡肩並肩上香的畫面，男方還幫女方背包包、女方幫男方撥頭髮，動作像是老夫老妻。呂律師說，看到這個景象比看到上床讓他更不舒服，但對方反而若無其事覺得沒什麼。

廣告 廣告

對方問他為何表情凝重，他答道，如果是上床，解釋空間還比較大，但若是帶外遇對象去拜拜，心情就複雜了。呂律師透露，拜拜不是衝動，也不是酒後失控，而是一種已經把對方放進生活裡的行為，甚至是充滿虔誠與良善的活動，但他卻帶著第三者來敬拜，難道不覺得奇怪嗎？

當事人說，那是他們以前常去的廟，還一起點過光明燈。他向對方表示，從照片看起來，他們在廟裡的互動似乎也太親密，還在這種場合摟腰牽手。他認為這不只是背叛，還很毀三觀，因此他才覺得不舒服。

對方問，是否還能相信丈夫？呂律師沒有回答，因為那張照片已經回答了，不是因為性，而是因為心，對方早用對待伴侶的方式在對待別人了。他感嘆，不舒服的不是因為畫面，而是發現這段婚姻其實早就剩下一個人在信仰了。

更多鏡週刊報導

不滿法官駁回柯文哲抗告 小草男恐嚇「7天後再回家」下場慘了！

川普抓馬杜洛「只是要石油」？ 委內瑞拉人打臉：不然中俄是要玉米餅食譜嗎

酒駕通緝男被逮「求警回家一趟」 只為幫全癱妻換藥！他淚：沒有我你怎麼辦