外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
美國俄亥俄州一名住院醫師阿巴斯（Hassan-James Abbas）因在外找小三，不希望妻子懷孕，竟趁妻子熟睡時強行餵食墮胎藥，導致妻子流產。當地醫師監督委員會（State Medical Board of Ohio）已暫時吊銷他的醫師執照，並由校方安排他停職。
根據《KCBD》報導，起訴書指出，阿巴斯擔任托雷多大學（University of Toledo）醫學中心的的外科住院醫師，他於2024年10月與妻子分居後，開始與一名女病患交往。妻子於2024年12月告知阿巴斯自己懷孕的消息，阿巴斯希望她墮胎，但對方堅決拒絕。隔天，阿巴斯竟利用妻子的個人資料向外州供應商訂購處方藥物。
墮胎藥到貨當晚，妻子在阿巴斯住處過夜。趁她熟睡時，阿巴斯將其壓制在床上，並用手指將研碎的藥粉強行塞入她口中。女子掙扎後逃向廚房試圖撥打911求助，但阿巴斯搶走電話並掛斷。事後，女子前往醫院就診，醫院將她列為遭受襲擊的受害者。
阿巴斯在接受醫師監督委員會訪談時坦承，曾將研碎的藥粉交給妻子，但他堅稱對方曾同意服用，否認自己有強迫對方服藥。然而事後，他又承認將剩餘藥粉丟出窗外。
最終，阿巴斯面臨誘拐、妨害證據、妨礙公共服務、非法分發墮胎藥物、身分詐欺及偽造文件以取得危險藥物等多項重大刑事指控。對此，托萊多大學表示，目前正全力配合調查，並已對阿巴斯採取停職措施，而他於12月5日前申請聽證會，對醫師執照暫停提出申訴。
