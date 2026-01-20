外遇者也能訴請離婚？「唯一有責配偶」限制鬆綁 法院不再只看「誰有錯」！
以往婚姻破裂，外遇者被視為「唯一有責配偶」，無權訴請離婚，然而法院近期判決已鬆綁此限制，讓有責配偶在特定情況下也能主動訴離，不過判決結果仍需視個案而定。
前陣子一對年輕藝人夫妻，因女方外遇狀況遭揭露，引發兩人爭辯並迅速成為網路話題。網友討論焦點包括外遇有錯在先的人可否訴請離婚，以及外遇是否為雙方婚姻裂痕的唯一原因。實際生活中也可能出現類似情況，但《民法》的限制與憲法法庭的最新判決，將使請求離婚的途徑產生變化。
《民法》對於配偶雙方無法協議離婚的情形，規定擬離婚的一方僅能以訴請裁判離婚的方式達成離婚目的；若其中一方外遇犯錯，會被視為「唯一有責配偶」，也就是在難以維持婚姻的重大事由中，責任完全由其負擔。那麼，在此案例中，身為「唯一有責配偶」的女方，是否仍可主張訴請離婚？
釐清責任歸屬外 法院更看重婚姻存續可能
建業法律事務所合夥律師蔡宜靜指出，《民法》第1052條第1項列舉10款具體離婚原因，另於第1052條第2項前段採取「破綻主義」，明定縱然不具備任何具體離婚原因，只要存在其他難以維持婚姻的重大事由，亦可訴請離婚；且為維護婚姻的法律秩序及反映國民之「法感情」（民眾對於法律案件的直覺感受），當婚姻出現無法維持的重大事由時，會優先保障無責配偶權益，限制唯一有責配偶向法院請求裁判離婚的權利。
然而，該項規定於112年度憲判字第4號判決出現後，產生一些變化。蔡宜靜分析，憲法法庭認為，不區分難以維持婚姻的重大事由發生後，是否已逾相當期間，一律不許唯一有責配偶請求裁判離婚，形同強迫其繼續面對已出現重大破綻、難以維持的婚姻關係，實已造成完全剝奪其離婚的機會。
該判決認為，《民法》第1052條第2項但書應進一步透過修法，以避免個案產生過苛情事。民眾於請求裁判離婚時，法官應進一步考量難以維持婚姻的重大事由發生後，是否已逾相當期間，作為應否訴請離婚的判斷基準。這些法官審酌的事項，未來可能會是離婚案件變化的觀察重點。
修正草案3亮點 牽動未來離婚實務判斷
日前行政院已研擬並通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案，亮點包括：
增訂分居條款。於《民法》第1052條第2項增訂以「分居」作為獨立的離婚事由（5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴）。
增訂「苛刻條款」，以衡平保障弱勢配偶。法院認為離婚對於拒絕離婚之一方顯失公平，斟酌一切情事，認為有維持婚姻之必要，得駁回離婚之訴。此規定旨在保護可能因離婚而遭受損害的弱勢配偶（例如長期脫離職場、年邁或重病的配偶等）以及未成年子女的權益，避免產生不公平的結果。
修正贍養費條文。現行《民法》第1057條限制無過失之一方因「裁判離婚」陷於困難，始得請求贍養費；修正草案修訂為夫妻之一方因離婚而生活陷於困難，得向他方請求贍養費；換句話說，有過失的一方亦有向他方請求贍養費的權利。
蔡宜靜提醒，外遇的一方如有打算離婚，並希望以訴請離婚方式處理，依程序會先進行調解，才交由法院審理。不過一旦修法納入苛刻條款，能否順利請求裁判離婚，仍有一定變數。
實務上來說，配偶之間如果有意離婚，無論由哪一方提出，都應針對夫妻財產分配、扶養費、贍養費等事項進行充分檢視後擬定策略。唯一有責配偶雖得請求裁判離婚，然仍應考量無責之一方得就「侵害配偶權」提出賠償，不可輕忽。
什麼是「侵害配偶權」？
婚姻一旦成立，雙方即負有忠誠、同居、扶助與互相尊重等義務，這些合稱為「配偶權」。若一方外遇、家暴、長期惡意遺棄，或以其他方式嚴重破壞婚姻關係，即可能構成「侵害配偶權」。
受害配偶可以向伴侶本人求償，也可對外遇對象等第三人提起請求。值得注意的是，侵害配偶權不以離婚為前提，婚內、離婚後均可提出，只要能證明行為造成精神或情感上的損害，即得請求賠償。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
其他人也在看
貝克漢家族正式決裂！ 布魯克林六頁控訴父母毀婚姻、羞辱人「要他放棄姓名權」
貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 於當地時間19日，透過一系列Instagram限時動態投下震撼彈，正式打破沈默，揭露他與父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria) 決裂的驚人內幕。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 143
孩子坐不住、常插話怎麼教都沒用？醫師提醒：可能是注意力不足過動症
不少家長都遇過這種狀況，孩子上課總是坐不住、愛插話，即使反覆提醒或管教仍改不掉，老師甚至擔心孩子可能有自閉症傾向。家長心裡焦急，害怕孩子社交能力不足或發展有問題。但是台北聯合醫院精神科醫師蔣立德指出，這些行為很可能並非自閉症，而是「注意力不足過動症（ADHD）」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩子放假狂用3C、晚睡晚起？起床時間別差超過1小時
衛生福利部草屯療養院提醒，寒假期間若孩子熬夜、飲食不定時、過度使用3C，容易導致生理時鐘紊亂，影響專注力與情緒調節，建議家長透過結構化生活安排，協助孩子維持穩定作息。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三階段把握黃金成長期！ 吃好、睡飽、運動是長高關鍵
常聽到「孩子的成長只有1次」，每一個成長階段都是獨一無二且無法重來的過程。在這門只能交卷1次的必修課裡，家長與照顧者要如何扮演著關鍵的支持角色，往往影響孩子往後一生的發展。孩子的成長發育與否達標，身高能否再多長1至2公分都是家長琢磨的重點。以下將為家長及照顧者解開孩子成長發育的密碼，在關鍵階段掌握正確觀念。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假來臨！就怕孩子熬夜、暴飲暴食？醫教「假期3原則」規律又充實
寒假與農曆新年的腳步逐漸接近，許多家長開始擔心孩子的生活作息在長假期間「大走鐘」，出現晚睡晚起、長時間使用3C產品，甚至情緒不穩等情形。醫師提醒，假期並不等於完全放空，適度維持結構化生活，有助孩子維持大腦運作效率與身心健康，也能降低開學後出現適應困難的風險。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 40
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」
台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 124
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 21
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 29
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 23
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 247
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 256
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 86
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 15 小時前 ・ 88
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 18 小時前 ・ 165
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 1 天前 ・ 205
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
經典賽》史上最高預算6400萬元不擔心被卡！台灣隊若前進邁阿密後勤也準備好了
2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前備戰狀況。這次運動部為台灣隊投入大量資源，預算為史上最高6400萬元，但外界擔心是否會有預算卡關的問題？鄭世忠表示，這次經費來自於「運動產業發展基金」，不會受到立法院總預算審查影響，只要部長李洋點頭即可自由時報 ・ 15 小時前 ・ 32