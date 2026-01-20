外遇者也能訴請離婚？「唯一有責配偶」限制鬆綁 法院不再只看「誰有錯」！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

以往婚姻破裂，外遇者被視為「唯一有責配偶」，無權訴請離婚，然而法院近期判決已鬆綁此限制，讓有責配偶在特定情況下也能主動訴離，不過判決結果仍需視個案而定。

前陣子一對年輕藝人夫妻，因女方外遇狀況遭揭露，引發兩人爭辯並迅速成為網路話題。網友討論焦點包括外遇有錯在先的人可否訴請離婚，以及外遇是否為雙方婚姻裂痕的唯一原因。實際生活中也可能出現類似情況，但《民法》的限制與憲法法庭的最新判決，將使請求離婚的途徑產生變化。

《民法》對於配偶雙方無法協議離婚的情形，規定擬離婚的一方僅能以訴請裁判離婚的方式達成離婚目的；若其中一方外遇犯錯，會被視為「唯一有責配偶」，也就是在難以維持婚姻的重大事由中，責任完全由其負擔。那麼，在此案例中，身為「唯一有責配偶」的女方，是否仍可主張訴請離婚？

釐清責任歸屬外 法院更看重婚姻存續可能

建業法律事務所合夥律師蔡宜靜指出，《民法》第1052條第1項列舉10款具體離婚原因，另於第1052條第2項前段採取「破綻主義」，明定縱然不具備任何具體離婚原因，只要存在其他難以維持婚姻的重大事由，亦可訴請離婚；且為維護婚姻的法律秩序及反映國民之「法感情」（民眾對於法律案件的直覺感受），當婚姻出現無法維持的重大事由時，會優先保障無責配偶權益，限制唯一有責配偶向法院請求裁判離婚的權利。

然而，該項規定於112年度憲判字第4號判決出現後，產生一些變化。蔡宜靜分析，憲法法庭認為，不區分難以維持婚姻的重大事由發生後，是否已逾相當期間，一律不許唯一有責配偶請求裁判離婚，形同強迫其繼續面對已出現重大破綻、難以維持的婚姻關係，實已造成完全剝奪其離婚的機會。

該判決認為，《民法》第1052條第2項但書應進一步透過修法，以避免個案產生過苛情事。民眾於請求裁判離婚時，法官應進一步考量難以維持婚姻的重大事由發生後，是否已逾相當期間，作為應否訴請離婚的判斷基準。這些法官審酌的事項，未來可能會是離婚案件變化的觀察重點。

修正草案3亮點 牽動未來離婚實務判斷

日前行政院已研擬並通過《民法》「親屬編」部分條文修正草案，亮點包括：

增訂分居條款。於《民法》第1052條第2項增訂以「分居」作為獨立的離婚事由（5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴）。 增訂「苛刻條款」，以衡平保障弱勢配偶。法院認為離婚對於拒絕離婚之一方顯失公平，斟酌一切情事，認為有維持婚姻之必要，得駁回離婚之訴。此規定旨在保護可能因離婚而遭受損害的弱勢配偶（例如長期脫離職場、年邁或重病的配偶等）以及未成年子女的權益，避免產生不公平的結果。 修正贍養費條文。現行《民法》第1057條限制無過失之一方因「裁判離婚」陷於困難，始得請求贍養費；修正草案修訂為夫妻之一方因離婚而生活陷於困難，得向他方請求贍養費；換句話說，有過失的一方亦有向他方請求贍養費的權利。

蔡宜靜提醒，外遇的一方如有打算離婚，並希望以訴請離婚方式處理，依程序會先進行調解，才交由法院審理。不過一旦修法納入苛刻條款，能否順利請求裁判離婚，仍有一定變數。

實務上來說，配偶之間如果有意離婚，無論由哪一方提出，都應針對夫妻財產分配、扶養費、贍養費等事項進行充分檢視後擬定策略。唯一有責配偶雖得請求裁判離婚，然仍應考量無責之一方得就「侵害配偶權」提出賠償，不可輕忽。

什麼是「侵害配偶權」？

婚姻一旦成立，雙方即負有忠誠、同居、扶助與互相尊重等義務，這些合稱為「配偶權」。若一方外遇、家暴、長期惡意遺棄，或以其他方式嚴重破壞婚姻關係，即可能構成「侵害配偶權」。

受害配偶可以向伴侶本人求償，也可對外遇對象等第三人提起請求。值得注意的是，侵害配偶權不以離婚為前提，婚內、離婚後均可提出，只要能證明行為造成精神或情感上的損害，即得請求賠償。

