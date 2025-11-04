振永1周操肌6天秀成果 超壯大胸太養眼

【緯來新聞網】韓星振永、李沐、宋柏緯主演台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，今（4日）適逢宋柏緯生日，曝光最新「留住青春版」前導預告，除有振永在河邊脫衣曬出抖大胸肌，也搭配韓國樂團「HYUKOH」與台灣樂團「落日飛車」合作歌曲〈Young Man〉。

振永露出壯碩胸肌。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，宣布定檔12月24日上映，更將在本月17日、18日金馬影展舉辦世界首映，李沐、振永、宋柏緯將首度合體會影迷，門票一開賣就秒殺。



振永片中飾演跆拳道教練「金浩熙」，原為韓國總統的御用保鑣，憑藉優異的比賽成績受邀來台授課。今曝光留住青春版前導預告中，他展現苦練多時的中文實力，親口問李沐：「拍照最重要的東西是什麼？」為兩人即將展開的曖昧情愫埋下伏筆。

宋柏緯片中飾演熱愛音樂的青年。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

其中河邊戲水一幕，他更脫下跆拳道外衣展現精實好身材，抖動大胸肌的畫面超養眼，吸引李沐目光。振永本人看完前導預告忍不住笑場，直呼「好害羞」。其實為詮釋角色，他在韓國就開始密集健身：「我一周幾乎去健身房6次，控制飲食、養肌肉，希望能呈現角色穩重健壯的一面，讓觀眾看到最好的狀態。」



宋柏緯在片中飾演熱愛音樂的青年「弘國」，角色充滿理想與衝撞。他透露會靠音樂來幫助自己進入角色，「我每天早上梳化都會聽1977年 Billboard 排行榜歌單，那些歌有種奔放不羈的氛圍，能把我帶進弘國的世界。」



此外，他也透過慢跑、核心與呼吸訓練等方式，體會角色內在的壓抑與時代感，「弘國像是一個憋著氣的人，我在開拍前會閉氣，然後在『Action』前大吸一口氣進入角色，讓窒息與新生同時影響著自己的生理狀態來貼近弘國」。

