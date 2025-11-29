外遇還劈腿2男！她先帶丈夫好友開房 再交往男網友喊寶貝

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名人妻小萱（化名），去年初與丈夫友人阿豪（化名）發生外遇，兩人不但互聊鹹濕訊息，還進一步發生性行為；同年6月間，小萱又與另名男子阿傑（化名）交往，兩人還互傳「我好想見到妳」等訊息，小萱丈夫發現後大受打擊，憤而對2男提告求償200萬元；士林地院判阿豪應賠償30萬元，阿傑則要賠償15萬元。

小萱丈夫主張，阿豪是他的好友，明知小萱是他的妻子，仍與妻子發生性行為，兩人還互傳鹹濕訊息；無獨有偶，阿傑同樣知悉妻子已婚，仍在2024年6月與妻子交往，兩人多次相約出遊，阿豪還以「寶貝」稱呼妻子，兩人亦經常互傳「想妳」、「愛妳」、「我好想見到妳」等訊息示愛。

小萱丈夫認為，阿豪及阿傑行為均侵害到他的配偶權，而且情節重大，遂對2人提告求償各100萬元；阿豪庭訊時表示沒有意見，阿豪經法院合法通知後，並未到庭應訊，亦未提出任何書狀聲明。

法官認為，小萱丈夫提出對話紀錄、小萱悔過書等證據，阿豪及阿傑對證據均無意見，認定2人行為確實侵害配偶權，考量學經歷、資力及經濟收入等情狀，判阿豪應賠償30萬元，阿豪責賠償15萬元，全案仍可上訴。

