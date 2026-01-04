外遇長達8年！夫假上進台中讀碩士 科技女董座抓包同居小三

記者楊忠翰／台中報導

新北市1間科技公司女董座小萱（化名），先前因丈夫在中部科學園區工作，2人長期分隔兩地，幾年後才回到新北市共同生活，沒想到丈夫又到台中某大學攻讀研究所，2人再度展開分居生活，小萱越想越不對，仔細調查後發現，丈夫外遇已有8年時間，遂對小三提告求償100萬元；台中地院判小三應賠償40萬元，全案仍可上訴。

小萱主張，她與丈夫結婚逾20年，原本共同經營科技公司，丈夫在2015年間前往中部科學園區工作，自己則留在新北市經營公司；後來丈夫返回新北市，與她共同生活一段時間；2023年5月間，丈夫又到台中市某大學攻讀研究所，同年底她調查後發現，丈夫與1名女子有染，而且外遇時間長達8年之久。

小萱還說，她發現丈夫偷腥一事後，隨即傳送訊息質問對方，內容提及「我發現你的小三了」、「8年」等字句，丈夫起初表示：「對不起，不知道怎麼解釋」，後來才說出自己與小三交往情形，讓她身心受到極大打擊，遂對小三提告求償100萬元。

小三辯稱，她知悉小萱丈夫已婚，但自己是喝醉後被對方性侵，後來她擔任人夫助理，長期處於小萱丈夫權力支配狀態，又擔心對方做出極端決定，因此自己不敢開口提出斷絕關係，但2人並非是一對情侶。

法官勘驗對話紀錄後認為，2人相處與一般情侶無異，亦無證據顯示小三喝醉後被小萱丈夫性侵，加上小三已知對方身分，但與小萱丈夫出遊、同居及約會，時間長達8年之久，侵害配偶權事實明確，考量雙方資力、職業等情狀後，判小三須賠償40萬元，全案仍可上訴。

