外遇「前科男」每周3次摩鐵激戰 人妻「走路怪」被尪抓包…判賠25萬

新竹一名已婚人妻，和先生結婚10年，育有一子一女，但人妻2024年初，開始重視外表、頻繁夜間外出，甚至回家後「走路姿勢怪怪的」，丈夫發現異狀後追問，對方不僅坦承出軌，還表示毫無悔意，更稱是為了「找回婚前的自己」。丈夫氣炸告上法院，法院認定人妻配偶權情節重大，判賠25萬元。

根據法院判決，2024年初，丈夫察覺妻子行為異常，頻繁夜間外出、重視打扮及噴香水，並排斥丈夫的肢體接觸，甚至行為舉止怪異。經多次質問，女子坦承在麻將館結識綽號「檸檬」的男子，且這名男子是前科犯，2人發展親密關係，頻繁至多間旅館發生性行為。女子更丈夫坦白，兩人首次開房就發生3至4次性行為，平均每3、4天會見面一次，更誇張的是丈夫發現後，人妻與「檸檬」仍持續往來。

法院審理時，根據錄音、對話內容與出入旅館紀錄，判定人妻與「檸檬」確實有實質交往，且事證吻合。人妻雖辯稱對話內容是為促成離婚而虛構，但法院發現女子所述男子的身分背景與丈夫查得完全吻合，並有旅館監視影像佐證兩人一同出入。法院認為女子在婚姻存續期間與他人多次發生親密行為，已違背婚姻忠誠義務，對丈夫造成嚴重精神傷害，依民法相關規定構成對配偶權的重大侵害。

人夫氣炸請求賠償百萬元，但法院綜合雙方經濟狀況與傷害程度，判女子應賠償25萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

