外部威脅升高 歐盟2026工作計畫重點強化邊境防禦

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾2日專電）有鑒於外部威脅不斷升高且變化迅速，歐盟在最新的2026年工作計畫中指出，將會強化歐洲防衛產業及應對威脅的能力，透過無人機防禦倡議，將加強東側邊境保護。同時，也要確保烏克蘭即時取得具優勢的軍備。

根據歐盟執委會發布的工作計畫，歐盟在2026年將更加關注國防、經濟競爭力和邊境安全等議題。

在這份計畫中明確指出，面對不斷升高且快速變化的外部威脅，必須強化歐洲的防衛產業及應對威脅的能力。

面對俄羅斯在東部利用包含無人機入侵在內的威脅，將在「歐洲無人機防禦倡議」（European Drone Defence Initiative）基礎上，推動防衛旗艦計畫，保護東側邊境。同時藉由相關計畫，確保烏克蘭可以即時取得優勢軍備。

歐盟強調，將持續站在烏克蘭一方，提供軍事、財務與重建支援，並強化制裁以削弱俄羅斯。

針對非法移民所帶來的挑戰，歐盟預計將聚焦於落實移民和庇護協定（Pact on Migration and Asylum）。

同時，也將提出制裁人口走私者與販運者的措施，包含凍結資產、限制行動自由、切斷獲利來源。歐洲國際邊界管理署（Frontex）將擴大並提供更強力的支援，協助會員國執行遣返作業。

在加強危機應對與協調的領域，歐盟將建立跨境警察、消防與緊急服務的歐洲關鍵通訊系統。

這份計畫稱，面對強權政治和不確定性盛行的時代不能自滿，必須團結才能確保集體安全。（編輯：韋樞）1141102