外配年收入超驚人！律師聽到嚇一跳：台年輕人沒理由覺得自己不行

生活中心／游舒婷報導

有外籍新娘來台後靠著自己的努力及精準的眼光投資，如今已經成為光靠租金就能過活的包租婆，看到這個新聞的林智群律師直言，外配如果在台灣都可以努力闖出一片天，他認為，台灣人沒理由覺得自己不行。

律師得知外配的年收入後相當驚訝。（圖／資料照）

先前根據《鏡週刊》報導，今年44歲的越式洗髮店負責人黃悅晴，21歲時從越南嫁來台灣，10年後離婚靠著美甲店賺進一桶金，再透過精準的投資眼光投入房地產，現在在台北市有3處房產、月租金超過15萬元，甚至在越南還有2間房子跟多筆土地。

律師林智群在臉書上分享這篇新聞，同時也表示，自己遇過一名客戶是外籍配偶，相當刻苦耐勞、年收入豐厚，開庭時聽到她年收入的數字時讓他嚇了一跳。林智群律師因此有感而發，提到有時候看到年輕人抱怨政府不幫忙，他就會想到這些外籍配偶，如果他們在台灣人生地不熟、語言也不很通，都可以努力闖出一片天了，那他認為「台灣人沒理由覺得自己不行！」

律師聽到外配的年收入嚇一跳。（圖／取自林智群律師臉書）

看到律師的分享，網友們也紛紛留言「真的，她們有些真的很拼，我遇到很多台灣男生，根本就是靠外配在養」、「我也聽過越配靠修剪指甲買房的」、「在南部，在農忙採收菜每個越配都拼命工作，有時一天趕兩場或三場真的比台灣不少人還勤勞」、「越配真的很愛賺錢」、「越南女生真的很有事業心」。

