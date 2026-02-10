外銀估日本7月才升息 日圓上半年震盪續弱

▲日本首相高市早苗率領的自民黨，在日本眾議院選舉中大勝。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院贏得316 席「超級多數」，在獲得強大民意授權情況下，市場普遍預期日本的財政政策或將轉向更具擴張性，並且專注在國防和AI等戰略性投資，外銀預期日本央行7月可能才會再升息1碼，日圓兌美元上半年仍會上下震盪維持低位，下半年才有望趨穩。

滙豐（台灣）銀行國際財富管理暨卓越理財事業處資深副總裁李勝凱表示，通常擴張性的財政政策伴隨而來的是財政赤字以及通膨的憂慮，滙豐認為，日本政府會透過削減不必要的補助以維持財政紀律。

另一方面，作為選舉期間重要政見之一，暫停徵收8%食品飲品消費稅兩年的方案，為在財政擴張與節稅之間取得平衡，可能縮減規模或引入提前結束條款。

在貨幣政策方面，李勝凱預期，日本央行在今年7月可能會升息25個基點，將利率提高至1%，不過，因應日圓持續的疲態和財政擴張政策的交互影響，升息步調和時間可能會有所調整。

至於外匯部分，李勝凱預估，今年上半年日圓兌美元匯率仍會上下震盪維持低位，日本政府或將出手干預，日圓走勢在今年下半年有望趨穩。整體而言，滙豐目前對日本公債及日圓維持中性看法，後續發展仍需密切關注日本政府財政和貨幣政策的走向。

