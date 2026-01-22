外銀第一家！滙豐與高檢署簽訂MOU，聚焦3大領域嚴防詐騙、洗錢

為建構全方位防詐體系，強化跨界聯防實力，滙豐（台灣）商業銀行與台灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），成為台灣首家與臺高檢署簽署此類合作協議的外商銀行，期盼透過公私部門深度合作，以預警偵測與精準阻詐技術，共創安全的金融生態圈。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅強調，守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀行極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。繼去年底率業界之先導入「環球智能防詐網」，優化阻詐防線後，這次與台灣高等檢察署的合作，更是一項重要的里程碑。

陳志堅表示，透過與台高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。

在法務部長鄭銘謙見證下，陳志堅與台灣高等檢察署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，雙方將展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

預警偵測優化：滙豐銀行透過分析台高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予台高檢署，共同研議更精準的預警偵測機制。

風險參數分享：台高檢署或全國各地檢察署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。

公私聯手打詐：滙豐銀行於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與台高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。

滙豐銀行近年結合創新科技與跨界資源，強化交易監控系統，建構細緻而周全的阻詐體系，同時致力提升客戶對詐騙的防範意識與應對能力。數據顯示，2025年滙豐銀行的臨櫃阻詐率較前一年成長一倍，防詐成效卓著。

去年底，滙豐亞洲及中東地區的金融犯罪防制主管Alex Levin，也受行政院洗錢防制辦公室邀請，於「2025年度防制洗錢、打擊資恐及資武擴國際研討會」中，以「科技在金融犯罪防制中的運用」為題，分享滙豐在打擊金融犯罪領域的經驗與觀察。

除了協助客戶守護資產外，滙豐銀行也特別關注高齡與身障人士的金融友善措施，自2024年起，持續與伊甸基金會合作舉辦長者防詐騙宣導及理財講座；去年中更成為首家於官網上架手語影片的外商銀行，確保聽障人士能平權獲取金融產品與服務的資訊，致力為維繫安全且友善的金融環境盡一份心力。

