外銀預測：2028年台灣百萬富翁增幅冠全球

瑞銀集團預測，受惠人工智慧（AI）需求旺盛，到2028年台灣百萬富翁人數增幅將位居全球之首，幾與瑞士沒有差距。（本報資料照片）

人工智慧（AI）熱潮造成全球對半導體需求持續旺盛，台積電已成為亞洲市值最高的公司。受此影響，華爾街金融機構紛紛調高對台灣經濟的預測。瑞銀集團（UBS）預測，到2028年，台灣百萬富翁人數增幅將位居全球之首，幾乎與瑞士沒有差距。然而，經濟紅利高度集中於少數企業與族群，反而加劇貧富差距，使台灣的所得集中程度「甚至比美國更為極端」。

美媒報導指，這場財富浪潮在日常生活中並不容易被察覺。台灣社會向來以高儲蓄率著稱，即便在科技產業核心地帶，新竹等地的工程師收入大幅成長，消費行為卻相對保守。報導引述一名在台積電任職近10年的工程師指出，他約七成收入用於儲蓄與投資，生活型態與過去並無明顯差異。台積電非主管職員工年薪約11萬美元，約為台灣平均薪資的四倍。

分析指出，台灣正呈現「雙速成長」現象：出口與投資快速擴張，內需與消費卻相對疲弱。去年台灣貿易順差暴增逾一倍，達1570億美元，但家庭消費對8.6％經濟成長的貢獻僅0.7個百分點，其餘動能主要來自淨出口與投資。央行總裁楊金龍甚至形容，這種由單一產業驅動的成長模式「並不正常」，今年電子產業預料將貢獻超過7成的經濟成長。

所得分配失衡也愈發凸顯。根據世界不平等實驗室（World Inequality Lab）數據，台灣收入最高的10％族群取得全體所得的48％，而收入最低的一半人口僅分得12％，財富集中程度高於美國。內政部統計顯示，台北市住宅平均價格已超過家庭所得中位數的15倍，甚至高於長期被評為全球最難負擔城市的香港。

中央研究院社會學研究所研究員吳介民指出，這種結構已滋生強烈的「相對貧窮感」，若無法改善，恐影響政治穩定。政府方面則強調，租金補貼、育兒津貼與稅負減免等政策，正試圖緩解貧富差距。

報導也提醒，台灣高度依賴半導體產業，除了經濟風險，也牽動地緣政治。美國總統川普推動的「對等關稅」政策，雖對半導體產品暫時豁免，但已重創仰賴美國市場的台灣汽車零組件與機械製造商，不少中小企業被迫停業。若未來更多供應鏈與產能被要求移往美國，台灣的「矽盾」效應是否仍能維持，也成為外界關注焦點。