外銷訂單估連十月成長 全年有望飛越7,000億美元
經濟部將於23日發布11月外銷訂單金額統計。因AI需求持續強勁，預估11月外銷訂單金額達667億美元至687億美元，年增27.6%至31.4%，呈現高成長態勢，為連續第十個月正成長。
經濟部預估，今年1~11月累計外銷訂單金額為6,604億美元至6,624億美元，年增約23%；經濟部指出，今年全年外銷訂單確定將創新高，更有望飛越7,000億美元，並且年增超過二成。
根據經濟部最新廠商調查指出，廠商預期11月接單將較10月增加的家數占15%，持平者占58.8%，減少者占26.3%；按金額計算之動向指數為48.0，預期11月整體外銷訂單金額將10月減少，其中資訊通信產品、電子產品、及光學器材動向指數分別為46.8、49.9及30.8。
因AI需求拉動，根據經濟部統計，10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，寫下單月第二高紀錄，年增25.1%。
經濟部分析， 美國232條款一直是今年最大變數，但一直尚未實施，因此推升AI相關產品訂單持續成長，尤其是半導體晶片、伺服器等都只有在台灣生產，因此訂單暢旺，而且這股浪潮會持續至明年。
經濟部統計出，今年前10月訂單達5,937.4億美元，年增22.6%，創歷年同期新高。
若觀察全年接單，官員表示，歷年來外銷訂單最高紀錄是2021年的6,741.3億美元，以目前情況來看，只要11、12月兩個合計訂單金額804億美元即可達標，今年全年外銷訂單金額已確定可刷新歷史紀錄。若11月、12月平均接單569億美元的訂單，今年外銷訂單金額更有望飛越7,000億美元以上，年增逾二成以上。
官員觀察，這股AI浪潮太大了，因此會將消費性電子備貨潮、歐美年底旺季需求等遮蓋，整體會看到訂單成長率非常高，但個別項目訂單表現有所差異。例如，10月外銷訂單成長高達25.1%，主要是由資訊通信及電子產品訂單支撐，但傳產接單依然受到全球需求疲弱、以及中國大陸低價傾銷衝擊，像基本金屬10月接單年減10%、塑橡膠製品接單年減9.8%。
