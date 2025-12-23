外銷訂單創高 全年上看7400億美元

經濟部統計處23日公布11月外銷訂單金額高達729.2億美元，創下歷年同期新高。（本報資料照片）

AI人工智慧需求成為台灣出口最強支撐，經濟部統計處23日公布11月外銷訂單金額高達729.2億美元，創下歷年同期新高，年增率飆升39.5％，表現遠超預期；而全年外銷訂單上看7407億美元，是否有望突破7500億美元，統計處長黃偉傑認為存在相當難度，不過預期12月仍有36％以上的高速成長。

觀察主要貨品類別，與代工大廠及半導體產業連動最深的資訊通信與電子產品持續挹注成長動能，資訊通信產品11月接單金額達268億美元，年增幅達69.4％。統計處分析，主因是AI及雲端產業需求持續旺盛，帶動伺服器及網通產品接單強勁成長，其中接自美國的訂單即增加64.3億美元，顯示美系CSP（雲端服務供應商）對台系供應鏈的依賴度持續加深。

不過傳統產業則相對疲弱，光學器材因面板及背光模組動能走弱，年減2.4％；塑橡膠製品及化學品則因海外同業產能過剩及國際油價走低影響，分別年減15.8％及12.5％；機械產品則受惠於半導體先進製程擴產，帶動設備訂單成長，年增6.9％，顯示擴廠效應已外溢至設備供應鏈。

展望未來，雖然全球經濟仍受貿易政策及地緣政治等不確定因素干擾，但統計處對AI需求持樂觀態度；預期12月外銷訂單落在720億美元至740億美元間，年增36.1至39.8％；全年外銷訂單區間在7387億至7407億美元，年增25.3至25.6％。

台灣綜合研究院23日公布台灣經濟展望，今年受惠於AI浪潮持續擴散，資通訊與電子相關產品需求強勁，帶動外需出口表現明顯優於原先預期，整體經濟環境亦優於預期，因而上修全年經濟成長率（GDP）至7.25％。

不過明年因美國關稅政策的實質影響將逐步全面顯現，全球貿易成長動能預期放緩，台灣外需成長亦將承壓；內需消費雖改善，但在高基期影響下，民間投資成長幅度趨於放緩，需審慎看待，估明年GDP為3.46％。