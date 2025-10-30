外長林佳龍臉書力挺林岱樺稱「不貪不取」遭網罵翻！他今日堅持立場：支持林岱樺在司法為自己辯護、社會應給予空間

外交部長、正國會掌門人林佳龍昨日在臉書貼文，力挺涉入詐領助理費案的綠委林岱樺選高雄市長、引起基層支持者炸鍋。林佳龍今（30）日仍未改變立場，直言「支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上為她自己的辯護」；林岱樺本人則說，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，台灣力量不容許一再地被切割。

林佳龍昨日在官方臉書發文表示，他想和大家分享眼中的優質立委林岱樺，林擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民「有為有守，不貪不取」，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持；這個星期六晚上六點，他邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油、為高雄加油、為一個還相信的公義台灣加油！

這篇貼文引起不少網友留言砲轟「拜託不要鬧了，不是說民進黨大家就都會挺」、「林部長！你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了！」、「不貪不取要確定欸阿龍」、「沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」。

對此，林佳龍今日在立院外交及國防委員會會前受訪時表示，台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，「所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的權利，在司法上為她自己的辯護。」

林佳龍說，也期待對一個認真問政，在基層深耕，受到廣大人民支持的民意代表、七任的立委，社會應該給予她一定的空間，可以不只在法庭，也向支持者來加以說明。

另外，林岱樺今日在立法院受訪時表示，她可以承受任何的攻擊，但不要傷害她的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。

林岱樺再說，她有沒有罪、將在11月1日的活動，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判，「岱樺可以承受任何網路暴力的攻擊，因為岱樺可以接受任何的檢驗，萬千磨難終將還岱樺清白，岱樺相信最後的事實會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向我的石頭，台灣民主加油。」

媒體追問，黨內對手覺得派系領導人應該要中立？林岱樺回應，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。

