外陰部「腫痛」坐立難安 就醫檢查竟是巴氏腺囊腫！

31歲從事內勤工作的蕭小姐，近期因左側外陰部突然出現明顯腫脹與劇烈疼痛而深受困擾，嚴重時甚至無法久坐辦公。即便蕭小姐自行服用消炎止痛藥，症狀仍未見改善，反而持續加劇，讓她「坐立難安」。前往雙和醫院婦產科給陳碧華醫師門診檢查後，診斷為「左側巴氏腺囊腫」並伴隨發炎情形。考量患者疼痛難耐且影響生活品質，陳碧華醫師安排進行切開引流造口手術，並使用免縫合的作法，以可吸收的膠原蛋白基質粉作為術後敷料，協助止血與傷口修復，讓蕭小姐能盡快恢復正常生活與工作。

陳碧華醫師進行巴氏腺囊腫切開引流造口手術衛教說明

巴氏腺囊腫好發於生育期女性 常因穿太緊、不當清潔

雙和醫院婦產科陳碧華醫師說明，巴氏腺位於陰道口兩側，為分泌黏液的腺體，主要功能是增加外陰部滋潤度。當分泌腺管因為細菌感染、阻塞或發炎，導致分泌物無法順利排出時，就會形成囊腫。陳碧華醫師指出，這類疾病常見於生育年齡的女性，特別是有性行為、免疫力下降或外陰部反覆感染的族群。

造成阻塞的原因常與外陰部環境有關，陳碧華醫師說明，包括：

• 抵抗力弱時細菌容易侵入。

• 長時間穿著緊身褲或不透氣的貼身衣物。

• 內褲清潔、更換不當。

• 外陰部清潔方式不適當。

這些因素都可能增加腺管阻塞與感染的風險，若初期未妥善處理，囊腫可能演變為膿瘍。

延誤治療恐致膿瘍與復發 建議及早評估手術治療

許多女性在發現外陰部腫塊時會因害羞而延誤就醫。陳碧華醫師提醒，初期輕症的巴氏腺囊腫若體積較小且未感染，有機會透過溫水坐浴或抗生素治療自行消退；然而，若已出現感染化膿、疼痛明顯或反覆發作，則建議透過手術治療。若長期拖延，囊腫可能形成膿瘍，導致患者行走、久坐困難，甚至增加日後復發的風險與心理壓力。

造口手術搭配膠原蛋白粉 免縫合優化術後恢復品質

針對本次患者蕭小姐，陳碧華醫師安排了「巴氏腺囊腫切開引流造口手術」，在點滴麻醉下進行，於囊腫處進行約一公分的微小切開，將發炎黏液引流清除。為了優化患者的修復過程，醫師於傷口處使用膠原蛋白基質粉進行填塞，透過適當的壓縮性與支撐力止血。因本次手術不需縫合，可保留開口慢慢自然癒合，降低腫脹復發的機率，也減少術後線頭摩擦的疼痛與異物感，有助於提升生活品質。陳碧華醫師說明，本次手術中膠原蛋白基質粉輔助傷口止血、吸收血水及組織液以穩定術後狀況，進而形成保護膜協助組織修復，幫助患者順利度過恢復期，減少因傷口不適對日常生活造成的干擾。

搭配膠原蛋白基質粉（D）放在巴氏腺囊腫切開引流造口手術示意圖

預防重於治療 維持外陰部通風是關鍵

陳碧華醫師建議，預防巴氏腺囊腫發炎應從日常生活做起，維持良好的清潔習慣，避免長期穿著過緊、不透氣的衣物以保持通風。若感覺外陰部有異常腫塊、紅腫或疼痛，切勿自行擠壓或服用藥物，應盡速由專業醫師評估治療方案，以獲得最佳的復原效果。