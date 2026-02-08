外食好貴！首爾員工餐廳人潮爆滿 南韓上班族：一餐省1百「拿去買股票」

過去被視為平價美食的辣炒年糕、紫菜飯捲，價格不斷上漲，南韓上班族傾向在員工餐廳用餐。圖為辣炒年糕。路透社資料照



據南韓媒體今天（2/8）報導，首爾的辦公大樓林立，到了中午時間，越來越多員工不選擇外出用餐，而是在公司的員工餐廳吃飯，導致排隊人潮爆滿，有南韓上班族透露，在員工餐廳吃飯，一餐能省下約1百元台幣，拿去投資股票。統計數據則顯示，過去被視為平價美味的紫菜飯捲、辣炒年糕等食物，價格大幅上漲，上班族的負擔相當沉重。

據《東亞日報》報導，本月3日11時30分左右，在首爾鐘路區Concordian辦公大樓的員工餐廳，職員們在食堂前大排長龍，一名39歲的上班族咸尚範（함상범，音譯）受訪說道：「我一週大概有3、4天，都會來員工餐廳吃午餐」、「6年前就在這邊上班，這幾年來，附近餐廳價格不斷上漲，所以越來越常來員工餐廳。」

咸尚範透露：「在員工餐廳吃一餐，我就能省下6千韓元左右（約120元台幣），將這些錢省下來，拿去投資美國ETF。」

報導指出，南韓的「午餐通膨」問題惡化，加上匯率導致進口物價上漲，短期內上班族對員工餐廳仍維持高度需求。

部分辦公大樓的員工餐廳，開放外部人士進入，許多人尋找「高CP值」食堂，首爾鐘路區一間大型保險公司，去年12月公司餐廳的使用次數，高達1萬9756人次，較前一年增加2683人次，漲幅達15.7%。

報導提到，部分員工餐廳因人潮過多，影響公司職員用餐，開始限制外部人士使用時間，像是貼出公告「11時30分至12時30分，食堂不對外開放」。

統計資料顯示，上班地點的外食餐費越高，當地員工餐廳的使用率也越高，以鐘路區來看，該地的外食餐費約為1萬1千韓元（約2百元台幣），但鐘路區某信用卡公司的員工餐廳，餐費僅6千韓元（約120元台幣），價格差了約一倍。

南韓國家統計入口網的資料指出，與2020年相比，南韓去年外食物價上升24.7%，漲幅最大的前三名依序為：紫菜飯捲（38.3%）、漢堡（35.2%）與辣炒年糕（35.0%），過去被視為平價美食的便當（34.7%）、炸醬麵（33.5%）、泡麵（31.6%），也都大幅上漲，讓上班族的負擔越來越沉重。

