外食快吃不起？便當每年都漲、熱炒1盤菜300元…他嘆台灣物價失控：到底錢都去哪

有民眾感慨台灣物價越來越高。圖／攝影林煒凱

萬物皆漲，薪資不漲？近期網上接連有網友指出台灣物價「失控暴走」，眼見便當、快炒與外食價格頻繁上漲，薪資卻跟不上，引發生活壓力。雖然主計總處公布1月CPI年增0.69%，食物類價格下跌，但外食費仍持續上漲，也讓相關討論在網路掀起兩派論戰。

一名網友1月下旬在PTT上PO出一篇題為「台灣物價已經失控暴走了吧」的文章，憶起以前便當幾年才會調漲一次，每次調漲約5元，然而如今卻見每年調漲，甚至還有店家半年漲價一次，至於雞排更是從10年前的一片35元，漲價至今已然超過1倍，相較之下薪資卻沒漲1倍。

原PO認為，以快炒店的物價來看最為明顯，一盤菜以前差不多100元，如今動輒就要200、300元起跳，也讓他無奈直呼：「有哪些人可以吃得起？」雖說股票投資也有升值，但原PO也犀利點出：「請問一般人滿手記憶體可以賺多少？抱得住嗎？現在的物價已經處於失控暴走邊緣了，不要說生小孩，連外食都開始減少了。」

有網友認為外食消費越來越貴。圖／攝影梁孝傑

無獨有偶的是，也有網友2月7日在Dcard上PO出一篇題為「不覺得物價越來越失控了嗎」的文章，身為30歲竹科工程師的他自認收入尚可，但也同樣認為台灣物價漲得飛快，回想起以前台灣外食還算便宜，但如今小吃、便當店可能每半年或1年就漲價，人均消費400元的餐廳還幾乎都要收取服務費。

原PO近年出國旅遊再回到台灣後，也認為國內消費越來越不值，他以食物舉例指出，日本由於受惠於匯率，因此餐廳吃起來與台灣消費差不多，甚至可能更為便宜；韓國餐飲消費則比台灣多1.5倍左右，但勝在份量十足；義大利餐廳雖然高價，但吃肉非常便宜；澳洲物價雖比台灣貴約1.5倍至2倍左右，但超市物價非常便宜；而且是因以台幣換算這些國家的消費才會覺得稍貴，但若以當地所得來看，飲食消費根本不算貴。

原PO直言，以前物價之所以便宜，主因實為廉價人力：「但問題是現在餐廳外食消費水準漲幾輪了，但這些服務人員的薪水可能還是在30、40k左右」。至於超市的物價更讓原PO直呼「超恐怖」，原PO理解進口食材勢必價格更高：「但我就好奇了外食價位不斷漲價，超市買原型也貴，那到底錢都去哪了？疫情後通膨加劇，科技業的確是有吃到薪資通膨紅利，但據我所知公務員、傳產和服務業幾乎沒有吃到這種紅利。」

除了外食，超市購買原型食材也發現價格上漲。圖／攝影林煒凱

相關PO文曝光後頓時引起兩極熱議，不少網友都讚同物價上漲的說法：「一個是店家不合理漲價，一個是地價房租把錢都吃了，最後財富都流向企業主和地主，勞工的生活水平越來越被壓縮」、「所以台灣人生不起小孩了」、「調基本工資的原因蠻大的吧！對我們這種早脫離基本工資蠻吃虧，基本薪資不是不能調而是要更慎重些，感覺這幾年亂調一通」、「座標桃園，公司都會揪團訂便當，6年前還買得到70元便當，現在沒110元只剩下菜飯可以選，甚至菜飯還要賣8、90元，我薪水都沒漲那麼多了」、「而且房租還很高，未來也一定會漲！」

也有網友認為自行做好財務分配才是解法：「其實這漲幅超級正常，不然經濟要怎麼成長？物價和薪水完全不漲的日本就被喊失落30年，有問題的是我們薪水漲太少，經濟成長的好處都變成老闆的跑車和房子了」、「雞排10年前哪是35，10年前就已經是60了」、「你要不要看一下國外疫情之後的漲幅」、「市場機制94這樣，怪人漲價不如怪有錢人多」、「只會怪房價的也沒救，原物料漲、基本工資漲，都沒看到？」

台灣物價真的失控？主計總處曝最新CPI

事實上，根據主計總處統計，1月消費者物價總指數（CPI）較去（2025）年12月跌0.04％，經調整季節變動因素後漲0.10％，但比較去年同月漲0.69％。主計總處指出，七大類中變動影響較大者首先為衣著類，跌幅為1.42％，主因為冬季服飾優惠促銷，成衣價格下跌1.86％所致；食物類也跌了0.51％，天候穩定讓蔬菜及水果供量增加，價格分別下跌7.22％及3.43％，然而外食費卻上漲了0.32％，抵銷部分跌幅。

根據主計總處調查1月各類物價變動，外食費的部分因有業者調漲售價，蛋類及肉類價格相較上年同月為高，加上房租、電費、燃氣，與火車票、交通工具零件及維修費等費用調升，但個人照顧服務及娛樂服務等費用受上年同月基數較高影響，價格相對下跌，加上蔬果、油料費、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果再剔除能源後的核心CPI，則結果為年漲1.24％。



