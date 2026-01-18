外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃
記者蔣季容／台北報導
紅石榴果實飽滿、風味酸甜，還具有極高營養價值。營養師李婉萍指出，紅石榴富含多種抗氧化成分，近年研究更發現，對經常外食、愛吃花生與堅果的族群，具有特殊的營養防護價值，但食用時仍有禁忌需要留意。
李婉萍在臉書粉專表示，台灣人常食用花生與堅果，若保存不當，可能接觸到黃麴毒素。研究顯示，紅石榴中的多酚類成分，對抗黃麴毒素造成的細胞傷害具有保護效果，能減少發炎反應、降低身體氧化壓力，尤其對肝臟有防護潛力。她強調，紅石榴並非解毒藥物，而是日常飲食中強化身體防禦力的營養輔助，特別適合外食族與愛吃花生的人適量攝取。
除了多酚，李婉萍也提到，近年研究聚焦於紅石榴中的「石榴多醣」，這是一種具生理活性的膳食纖維，有助於調節免疫系統、抗氧化及抗發炎，被視為紅石榴的隱藏版營養亮點。此外，紅石榴多酚在體內可轉化為鞣花酸，有助促進膠原蛋白生成、對抗老化；其鉀離子與抗氧化物，也能幫助穩定血壓、降低壞膽固醇氧化，對心血管健康加分。在腸道健康方面，每100公克石榴約含4.6公克膳食纖維，有助促進腸道蠕動。
不過，李婉萍也提醒三大食用禁忌。首先，紅石榴不能取代醫療解毒，若懷疑攝入毒素仍須就醫；其次，糖尿病或控糖族群應避免濃縮石榴汁，建議直接吃果粒並控制份量；第三，因為心血管疾病或曾做過心導管治療而服用抗凝血藥物Warfarin時，要特別注意不要喝石榴汁。因為石榴汁可能會增加 Warfarin在血液中的藥物濃度，進而增加出血的危險。食用前務必諮詢醫師或營養師。
