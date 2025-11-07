外食族最有感！10月CPI年增1.48%創九個月新高 豬肉飆漲9%破紀錄

生活中心／程正邦報導

消費者物價指數（CPI）持續飆高，荷包大縮水。（圖／翻攝自Pixabay）

荷包持續失血！豬肉、餐飲費成「通膨壓力點」

行政院主計總處於6日公布本年度10月消費者物價指數（CPI）年增率為1.48％，已連續第六個月低於2%的通膨警戒線。然而，民眾對於日常開銷的壓力卻未見減輕，主因在於食物類價格，尤其是與外食族息息相關的項目，漲勢驚人。

根據主計總處的數據分析，10月份的物價壓力集中在肉類價格：豬肉年漲幅高達9.07%，創下近20個月以來的最大漲幅。此外，雞肉也上漲8.22%。主計總處解釋，豬價上漲主要受前期天候及疫病影響減少供給，與近期非洲豬瘟的影響有限。

外食費整體上漲約3.56%，其中，中式早點漲5.35%，中式麵食（如炒麵、小籠包）漲4.28%，中式米食（如便當、滷肉飯）漲3.52%，顯示餐飲價格仍在高點盤旋。

受豬瘟疫情影響，豬肉和雞肉價格飆漲。（示意圖／翻攝自Pixabay）

核心CPI衝高1.84%！服務價格成物價上漲主因

若剔除波動較大的蔬果與能源價格，更能看出基礎物價趨勢的「核心CPI」，10月年增率為1.84％，是近九個月以來的最大漲幅。這代表國內的服務類價格，如人事成本、租金、維修費用等，上漲壓力仍舊持續且頑強。

推動這波基礎物價上漲的關鍵因素包括：

1. 居住成本增加：房租上漲2.14%，家庭管理費用（如住宅管理費漲5.32%）及電費（漲5.24%，因臺電調漲電價及增訂底度費用）皆明顯調升。

2. 交通與雜項支出：臺鐵調漲票價（漲9.17%），交通工具零件及維修費（漲4.58%）上漲。此外，金飾及珠寶等個人隨身用品大漲10.65%，導致雜項類指數漲幅居七大類之冠。

3. 節慶效應推升娛樂費用：10月因連假較多，旅遊團費（漲3.84%）及住宿費上漲，加上中秋節禮金月份的比較基期差異，屬於暫時性推升因素。

外食費較前一年同月份漲約304元，外食族超有感。（示意圖／翻攝自Pixabay）

民眾最有感：月增支出近1,200元，外食費貢獻最多

主計總處指出，以平均每月消費支出約8萬元規模的家庭為例，在購買相同品質商品的條件下，10月份整體需較前一年同期多支出1,184元，其中外食費約304元漲幅最大，外食族開銷壓力最直接。肉類約101元，豬肉價格飆漲衝擊餐桌消費。

個人隨身用品約172元，主要受金飾及珠寶價格上漲影響。娛樂服務約143元，旅遊、住宿費及個人照顧服務費用調升。交通工具零件/維修約69元，車輛維護成本增加。

