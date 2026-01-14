外食族注意！餐盒、餐具藏荷爾蒙毒素 營養師教6招減塑法

塑膠製品充斥於現代生活中，從外帶餐盒到飲料杯皆隨處可見，營養師彭逸珊在臉書指出，問題核心並非塑膠本身，而是民眾經常「用錯材質、用錯方式」，長期累積下來恐對荷爾蒙與健康造成影響，特別是三餐仰賴外食、生活步調緊湊的族群更需留意。

塑膠製品充斥於現代生活中，從外帶餐盒到飲料杯皆隨處可見。 （示意圖／Pixabay）

彭逸珊分享第一招為自備水瓶、減少購買瓶裝水，她建議在辦公室與隨身背包各放置一個環保水壺，不僅能降低塑膠垃圾產生，充足的水分攝取也有助於維持精神狀態。第二招則是使用環保杯盛裝咖啡飲料，對於習慣早晨喝咖啡的民眾而言，自備容器裝熱飲相對安心，部分店家還提供折扣優惠。

第三招為隨身攜帶環保餐具，一組筷子、湯匙或吸管體積小巧不佔空間，卻能大幅降低免洗餐具的使用頻率。第四招是避免以塑膠容器盛裝熱食，彭逸珊提醒，熱湯、熱便當不應直接裝入薄塑膠袋，改用玻璃或不鏽鋼餐盒較為適當，此類材質耐熱且易於清洗。

若需要加熱外食，建議將食物先移至陶瓷碗或玻璃容器，可降低高溫導致塑膠釋出物質的風險。 （示意圖／Pixabay）

第五招為微波加熱前更換容器，彭逸珊建議將食物先移至陶瓷碗或玻璃容器，可降低高溫導致塑膠釋出物質的風險。第六招則是優先選購天然材質用品，竹製、木製、玻璃或不鏽鋼製品雖然單價較高，但耐用度與安全性表現較佳。

彭逸珊最後提醒，減塑行動無需一次到位，民眾可從「一次改一樣」的方式開始，逐步降低對塑膠與一次性用品的依賴程度，短期內或許感受不明顯，但長期而言對身體健康與環境保護都能產生正向效益。

