外食族荷包失血！CPI年增1.48％ 肉類、餐飲費持續上漲

10月消費者物價指數（CPI）年增率漲1.48％。（示意圖／報系資料照）

行政院主計總處近日公布本年度10月消費者物價指數（CPI）年增率漲1.48％，生產者物價指數（PPI）年增率跌3.50％。雖整體CPI漲幅不高，但民眾仍明顯感受到開銷壓力，尤其是肉類及外食費等食物類價格持續上漲。

主計總處公布10月消費者物價指數年增1.48％，較9月上漲0.47％，經調整季節變動因素後漲0.25％；另較前一年同月漲1.48％，1至10月平均較上年同期漲1.74％。

整體漲幅雖不算大幅度增加，但民眾普遍能感受到日常開銷壓力增加，主因落在肉類及外食費等食物類價格持續上漲，與房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及台鐵調漲票價，台電調漲電價及增訂底度費用；加上娛樂服務費因今年10月連假較多，旅遊團費及住宿費調漲，與個人照顧服務加贈禮金因中秋所在月份不同等暫時性因素影響。

另主計總處指出，蔬果因上年基數較高（山陀兒颱風侵襲），交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，以及機票及油料費下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲1.68％，再剔除能源後之總指數（核心CPI）漲1.84％。

七大類中變動影響較大者包含：雜項類漲3.18％、食物類漲2.02％、居住類漲2.00％、醫藥保健類漲1.75％、 教養娛樂類漲1.44％、衣著類漲0.44%，以及交通及通訊類跌1.40％。

以平均每月消費支出約8萬元規模的家庭為例，在購買相同品質的重要民生用品情況下，整體需較前一年同期多支出1,184元，其中外食費支出增加約304元最多，肉類支出亦增加101元；食物類以外，以個人隨身用品支出增172元較多，娛樂服務與交通工具零件及維修費支出亦增143及69元，為民眾感受最顯著的兩大來源。

