外食族「暈碳」！營養師教1招自救精神法

▲上班族中午吃外食，通常便當的飯很多，如果是麵食澱粉比例高，就會引起暈碳。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 近來「暈碳」一詞相當流行，營養師蔡正亮對此表示，這是指一餐中精緻澱粉比例高，吸收速度快，血糖短時間上升，胰島素快速反應，接著血糖下降，人就開始覺得累、昏、沒精神「這在台灣外食族特別常見」，因為通常便當的飯很多，如果是麵食澱粉比例高，但植物性蛋白質少，重點是青菜少得可憐，更是會引起暈碳，因此他表示，「只要把『進餐順序』吃對，先蛋白質、再蔬菜，最後才是澱粉，就不容易讓血糖衝過頭。

廣告 廣告

蔡正亮在粉專《蔡正亮營養師專欄教室》發文表示，最近流行一個名詞叫「暈碳」，英文是 carbohydrate crash，指的是一餐中精緻澱粉比例高，吸收速度快，血糖短時間上升，胰島素快速反應，接著血糖下降，人就開始覺得累、昏、沒精神。這種感覺我太懂了。中午吃得很飽，結果下午精神卻一路往下滑，開會聽不進去、工作效率變低，昏沉，只能靠咖啡因撐。這在台灣外食族特別常見。

蔡正亮指出，原因很單純，便當的飯很多，如果是麵食，澱粉比例高，但植物性蛋白質少，重點是青菜少得可憐。更是會引起暈碳。有些人刻意不吃澱粉，到了下午容易餓，他教各位「不是不吃澱粉，而是把『進餐順序』吃對」，大原則是先蛋白質，再蔬菜，最後才是澱粉。

蔡正亮舉例吃便當時，不要一打開就先扒飯，可以先把主菜吃掉一半，再吃蔬菜，最後才動飯；吃麵時，不要只剩麵條在吃，可以先把蛋、豆干、肉片吃完，再吃麵；如果是自助餐，可先夾豆製品和瘦肉及青菜，飯最後再盛。

蔡正亮說明，這樣做的目的，是讓糖分進來的速度慢一點，避免精緻澱粉一次大量被小腸吸收，血糖波動自然比較不劇烈。如果你中午真的趕時間，沒辦法調整順序，也有一個小撇步：在正式吃澱粉前，先吃一份含有膳食纖維植物性蛋白質，例如一杯無糖豆漿、一小盒板豆腐、幾塊滷豆干、一碗毛豆，這些東西先吃，並不是要你吃很多，而是讓消化過程先慢下來，達到延緩餐後血糖上升的目的「這對下午需要長時間專注的上班族來說，這效果往往比都不吃飯還好。」

蔡正亮強調「澱粉不是敵人」，但要避開「疊加型吃法」，也就是不要讓澱粉吃得太集中，例如燴飯再配手搖杯，麵加炸物主菜再配含糖綠茶，厚片吐司配果醬再配奶茶跟蘿蔔糕，這種吃法不是「澱粉太多」，而是精緻澱粉一層一層疊上去，不斷刺激胰島素分泌，吸收速度自然快到來不及調節。

因此，比較好的做法是主食已經是白飯或白麵，就避免再搭含糖飲料，或者延遲一段時間再喝，比較不容易一次讓血糖衝過頭，而產生震盪效應。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

通膨壓力大勞工薪酸 七成外食支出增加、八成租屋族壓力大

加料手搖飲「1杯恐等於一碗飯」！營養師示警 控制體重選4款配料

8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警：手腳冰冷、容易水腫注意