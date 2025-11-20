外食費年年飆升！上班族每日餐費269元 業者曝「這食材」漲最兇

外食開銷變多。(圖／TVBS)

外食價格持續上漲，已成為上班族的新壓力來源！根據人力銀行統計，今年每人平均外食月支出已達8081元，較去年同期增加，約75%的上班族感受到物價上漲帶來的壓力。為了節省開支，有人選擇自煮便當，午晚餐加起來約250至260元；也有公司開始提供每月上限3000元的餐費補貼，幫助員工減輕經濟負擔。面對物價上漲，如何在預算有限的情況下吃得飽又吃得巧，已成為上班族的新課題。

外食開銷變多。(圖／TVBS)

麻辣鍋店內熱氣騰騰，肉片在湯中涮個三十秒即可食用，口感軟嫩多汁。有品牌推出單人鴛鴦鍋，讓獨自用餐的顧客也能享受火鍋樂趣。上班族吳小姐表示，平常與朋友外出吃鴛鴦鍋一人需花費六七百元相當昂貴，但她能接受這家店的價格，因為食材實在且選項多樣，份量足夠令人飽足。

上班族自帶便當。(圖／TVBS)

雖然偶爾會犒賞自己一頓美食，但吳小姐平時會盡量節省開支。她提到有時會省略早餐，午晚餐主要吃便當，一個便當最便宜也要120至130元，午晚餐加起來約250至260元。她還需預留一些預算給偶爾想吃的甜點或手搖飲料，每月餐費盡量控制在1萬元以內，因為假日與朋友聚餐時可能會花費更多。

根據人力銀行調查，今年每人每月外食消費平均為8081元，折合每天269元，約每餐90元，比去年同期有所增加。七成受訪者表示外食費用有增加。在三餐中，晚餐漲幅最明顯，其次是午餐，再來是早餐。餐飲業者同樣面臨成本壓力。麻辣鍋業者沈佑威表示，今年年初至今肉類價格已上漲兩至三成，蔬菜因季節因素和颱風影響也上漲了一成五到兩成。雖然感受到原物料成本壓力，他們目前沒有調漲售價，而是選擇自行吸收成本，希望在外食成本已經很高的情況下，能提供顧客相對穩定的價格，減輕消費者壓力。

有些上班族改變了飲食方式。上班族CC選擇自己準備食物，她計算一份自製餐點的成本：半根黃瓜約20元，三顆蛋約10元，總計約45元。她的午餐依靠公司供餐，晚餐則以優格或簡單料理為主，每天餐費控制在300元以內。CC注意到，她過去常買的超商餐盒，短短兩年間從79元漲到99元，漲幅明顯。

人力銀行發言人曾仲葳指出，2024年消費者物價指數年增率約為2.18%，但外食費用漲幅超過3%，食物類別的漲幅更超過4%。面對餐費增加，一些企業開始提供員工餐或餐費補助，既幫員工省錢又提升留才能力。

外食開銷變貴。(圖／TVBS)

曾仲葳進一步解釋，許多企業提供員工伙食津貼或點數，讓員工在餐廳或超商消費由公司支付，這對企業和員工來說是雙贏。政府有提供企業津貼補助，每月上限為3000元，讓企業可以提供員工每月3000元的餐費，同時企業也能抵稅。如今，吃飯不僅是滿足基本需求，更成為現代人的荷包管理術。如何在預算有限的情況下吃得飽又吃得巧，已成為上班族的新生存之道。

