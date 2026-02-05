外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷

生活中心／林依蓉報導

許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。





天天外食「戒澱粉」體重卻卡關？營養師揭「6大隱形地雷」：比飯還肥

營養師彭逸珊指出，健康食材若沒控制份量，一樣會讓熱量超標。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）

許多外食族減肥只顧著戒掉碳水，卻發現體重依然卡關。營養師彭逸珊近日在臉書發文指出，根據國民飲食調查，19至64歲成人的脂肪攝取比例普遍偏高，早已超出建議範圍，相較之下，碳水化合物與蛋白質攝取大多維持在標準範圍內。這也代表，許多人減重時「怕吃飯、怕吃麵」，卻忽略食材本身或烹調過程中額外加入的油，才是真正讓熱量超標的主因。為了讓外食族精準避雷，營養師特別點出常見的6大飲食地雷。

1.滷肉飯、炒飯、炒麵、乾拌麵：雖非油炸，但含有大量肥肉與拌油。

2.勾芡＋飯麵的「雙澱粉」：羹麵、燴飯的勾芡本身就是澱粉，搭配主食會讓血糖飆升、熱量爆表。

3.誤認成蔬菜的澱粉：便當配菜中的甜不辣、南瓜、玉米、螞蟻上樹常被誤認成蔬菜，實則熱量驚人。

4.含勾芡或大量配料的湯品：玉米濃湯、酸辣湯、肉羹湯因含勾芡或大量配料，熱量遠高於蛋花湯或青菜豆腐湯等清湯。

5.含糖手搖飲：含糖飲料裡的珍珠、奶蓋等配料是熱量來源，建議改選無糖茶或低熱量的寒天、仙草。

6.健康食物超量：優酪乳、堅果、酪梨雖營養，但若沒控制份量一樣會讓熱量超標。





營養師建議，買便當應優先挑選瘦肉比例高的店家。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）









營養師強調，想讓飲食控制真正發揮效果，關鍵在於「聰明替換」。她建議，買便當應優先挑選瘦肉比例高的店家，配菜則要學會「辨色」，多挑選深綠色、花椰菜等原型蔬菜。至於飲品，則以清湯與無糖純茶為主。透過小小的習慣改變，就能在享受美食的同時，輕鬆甩開隱形熱量，找回輕盈體態。









