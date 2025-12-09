外館頻遭降級 外交部反制無下文

我國多個駐外據點近幾年相繼傳出被降格、遷館或稱呼遭矮化，南非要求我駐處遷出首都普利托利亞，今年更強行將我代表處降級為「台北商務辦事處」，在我方祭出晶片制裁後，南非表達願意協商，外交部也暫緩制裁行動，但如同先前奈及利亞、斐濟也有類似狀況，經抗議、溝通後，並無實質進展。

南非政府2023年口頭要求我駐南非共和國台北聯絡代表處遷出首都普利托利亞，今年更在官網逕自將代表處降級更名為「駐南非共和國台北商務辦事處」，並援引聯合國2758號決議和一中政策，變相宣告不再承認我方位於首都的代表處地位。

外交部雖然強勢回擊，今年9月一度宣布對南非祭出晶片制裁，但後來並未實施，外交部強調是因對方表達願意協商，正與南非持續溝通中，只是溝通迄今，外交部仍未對外明確說明進度。

此外，奈及利亞2017年要求我代表處1周內撤離首都阿布加，否則無法保障人員安全，其後更派出25名武警封館、強制驅離館員，我方最終被迫將代表處遷往舊都拉哥斯，館名也從「中華民國駐奈及利亞商務代表團」降為「台北貿易辦事處」，是外館遭降級最具指標性案例之一；我方雖持續抗議，但迄今並無改善。

斐濟也於2023年將剛正名的「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」改回「駐斐濟台北商務辦事處」，並取消外交特權；斐濟駐大陸大使塔吉卡基鮑去年低調訪台，原被外交部視為雙邊關係突破，但行程曝光後，北京立刻向斐濟政府強烈交涉，指此舉違反一中原則，斐濟最終召回大使，並公開重申堅持一中政策。

日媒上月則曝光我設愛沙尼亞駐處因為「台灣或台北」名稱談不攏，設館已卡關2年，外交部雖多次表示正在協商，但目前沒有下文。