外骨骼穿戴 體驗搬重物 省力30%~50%

大陸廠商研發「外骨骼輔助裝置」，穿上後搬重物能省下三到五成力氣，記者實測感覺差別很大。（圖／TVBS）

以往工人爬電塔，不只要克服懼高症，身上工具還動輒十幾公斤，大陸廠商研發「外骨骼輔助裝置」，穿上後等於幫人體開了外掛，搬重物也能省下三到五成力氣，另外一款黑科技則把AI帶進中醫領域，用紅外線熱感就能分析體溫分布，用中醫大數據，來初步判斷體質，過程只要短短三分鐘。

大陸廠商研發「外骨骼輔助裝置」，穿上後搬重物能省下三到五成力氣，記者實測感覺差別很大。（圖／TVBS）

中國大陸廠商近期推出兩項創新科技，為工作效率與健康檢測帶來突破性進展。首先是「外骨骼輔助裝置」，能幫助工人克服高空作業困難並減輕重物搬運負擔，使用者可省下30%至50%的力氣。另一項是結合AI與中醫理論的健康檢測系統，透過紅外線熱感技術與中醫大數據，僅需3分鐘即可初步分析使用者體質，成為健康管理的新選擇。這些創新科技正逐步改變傳統工作模式與健康檢測方法。

廣告 廣告

電塔維修工人除了需克服高度恐懼外，還需攜帶重達十幾公斤的工具爬上高塔。而有了外骨骼輔助裝置後，電塔技術人員能明顯感受到差異，以往爬60公尺高度需休息兩次，現在只需一次就能順利攀爬至頂。這款裝置不僅讓攀爬變得輕鬆，搬運重物時同樣能提供顯著助力。記者實際體驗後發現，穿戴外骨骼裝置搬運25公斤重物時，感覺明顯輕鬆許多。裝置從使用者後方脊椎位置提供支撐力，開到最強強度時，最高可幫助使用者節省50%的力量。

傲鯊智能市場合夥人董事張華表示，對於需要搬運平均重量在40至50公斤重物的工作來說，工人通常需要長時間工作7至8小時，有了這款裝置後，體感重量僅剩5至10公斤。這款外骨骼應用範圍廣泛，適用於跑步、攀爬、舉重、爬山等多種場景，目前已外銷至全球多國，包括台灣。

另一項結合AI技術的健康檢測系統同樣引人注目。這套系統使用配有攝影機和紅外線的白色方形檢測器，能夠顯示身體溫度分布情況，再透過自家研發的中醫大模型進行分析，初步判斷使用者身體狀況。

健康輕鬆早篩業務部馬洪洲進行現場示範，整個檢測過程僅需短短3分鐘即可完成。健康輕鬆早篩業務負責人劉帥鎮解釋檢測結果時表示，系統能夠辨識出氣虛、氣淤、脾腎虛等中醫體質特徵，還能透過觀察舌苔顏色等提供更多資訊。

不過，劉帥鎮強調，這項技術僅為初步篩檢工具，仍需專業醫生進行正式診斷。他解釋，這個模型需要通過醫生校準，研發團隊邀請了包括不同流派的中醫師提供建議，使系統更加完善。隨著AI應用範圍不斷擴大，這類技術正逐漸成為醫療初步預防診療的得力助手。

更多 TVBS 報導

和碩金孫永擎19日轉上市！新股紅包破23萬人搶 中籤率0.67%

國安局示警：5款中製生成式AI潛藏資安與不實資訊風險

國安局警告 五款陸生成式AI暗藏資安危機

「星爵」克里斯普瑞特《關鍵公敵》受AI法官審判 《奮力一戰》掀廝殺

