多久沒洗毛巾？醫師示警「3天不洗＝用馬桶擦身體」教你正確清洗頻率
大多民眾都是在洗澡後，為了將身上水滴擦乾才會使用毛巾，常常誤以為毛巾或浴巾都不容易變髒，因此不常清洗。不過，胸腔暨重症醫師黃軒指出，毛巾若未勤洗、未晾乾，細菌可能會快速滋生，更有研究顯示，若是3天不洗毛巾，甚至恐累積8千萬病菌，宛如用馬桶擦身體，為此建議毛巾每用2至3次就該清洗，也應定期更換毛巾與浴巾。
胸腔暨重症專科醫師黃軒發文說明，毛巾上的細菌數量取決於使用頻率、清洗方式和晾乾環境，一般來說，毛巾上的細菌會隨著使用次數和時間增加，如果不及時清洗和晾乾，可能會造成皮膚感染、過敏或異味。黃軒醫師引述美國亞利桑那大學（University of Arizona）所進行的研究發現，若是3天沒洗毛巾，病菌量就可以達到約8千萬隻，「如同以馬桶擦拭身體」，只要1週沒洗毛巾，就可能會達到上億隻細菌。
對此，黃軒醫師建議，毛巾應該每使用2、3次就要清洗一次，每週至少清洗一次，民眾可以使用熱水或肥皂水浸泡10分鐘，再用手揉搓或以洗衣機脫水，最後掛在通風良好的地方晾乾；新毛巾也要用熱水洗才乾淨。另外，黃軒醫師強調，每個人最好使用自己的毛巾、不要共用，以免傳染細菌或病毒，如果有皮膚疾病或私密處的清潔，建議使用另外一條毛巾，避免交叉感染，也可每2、3個月就更換一條新毛巾。
哪些細菌常見於毛巾上？
大腸桿菌：大腸桿菌恐引起腸胃道感染，存在於毛巾上可能會引發腹瀉等症狀。
金黃色葡萄球菌：存在於皮膚、鼻子、咽喉黏膜及糞便中，當金黃色葡萄球菌滋生於毛巾上時，可能會引發皮膚感染、風疹、痤瘡等症狀。
黴菌：黴菌生長迅速，存在於濕潤的毛巾上可能會引發呼吸道疾病、敏感性皮膚炎等症狀。
毛巾或浴巾多久洗一次？
臉部毛巾：建議每天更換，最多用1、2次。
擦手毛巾：建議每1、2天洗一次。
浴巾：建議約2、3天洗一次。
用完一定要完全攤開晾乾，且避免掛在浴室內。
什麼情況下要每天洗？
天氣悶熱、潮濕。
浴室通風差、毛巾不易乾。
有皮膚過敏、濕疹、痘痘。
