多人倒地 澳洲邦迪海灘天橋槍擊空拍畫面曝光

澳洲雪梨邦迪海灘發生大規模槍擊，空拍畫面曝光，兩名槍手在行人天橋朝人群開火多名路人倒地，最後遭到警方擊斃。圖／路透社





澳洲雪梨知名景點邦迪海灘昨（14）日下午發生重大槍擊事件，事後一段無人機空拍畫面在網路曝光，清楚拍下兩名槍手站在連接停車場與海灘的行人天橋上朝下方人群開火，多名路人當場倒地，現場一片混亂。

警方指出，事發當時，邦迪海灘正有大量民眾聚集，畫面中可見天橋上其中一名槍手持槍射擊，另一人則倒臥橋面、動也不動。隨後警力迅速到場，與槍手發生駁火，其中一人當場被擊斃，另一人中彈重傷送醫，目前已遭警方拘留，是否涉及第三名槍手仍在調查中。

根據警方最新統計，截至台北時間今早9點30分，這起槍擊事件共造成16人死亡、40人受傷，其中包含一名槍手。無人機畫面也拍到海灘上遺體被白布覆蓋，地面留有大量血跡，救護人員不斷將傷者抬上救護車，現場緊急搭設臨時醫療中心展開搶救。

案發後，邦迪海灘全面封鎖，大批警力進行蒐證與維安，原本熱鬧的觀光景點瞬間陷入沉寂，民眾神情驚恐、陸續撤離現場。

警方指出，槍擊時間正值當地猶太社區在附近舉行光明節（Hanukkah）點燈活動，不排除事件涉及仇恨犯罪，槍手身分與犯案動機仍有待進一步釐清。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，澳洲將全國降半旗，哀悼在邦代海灘大規模槍擊事件中遇害的人，更隨後發表聲明強調，澳洲不會向仇恨或暴力屈服，政府將全力追查真相、確保社會安全。

以色列總統赫佐格也對事件表達震驚，形容這是一起殘忍的恐怖行動，呼籲猶太社群提高警覺。澳洲警方表示，相關調查仍在持續進行中，後續將對外公布進一步細節。

澳洲邦迪海灘發生槍擊案，多名傷者倒地，警消緊急搶救。圖／路透社

