多人反映！吃完連鎖義餐「貝里尼」腹瀉、嘔吐

新莊宏匯的知名連鎖義式餐廳貝里尼。（圖／東森新聞）





新莊宏匯的知名連鎖義式餐廳貝里尼，去年底才剛開幕，卻爆出食安風波！有一家四口一月底用餐後，家人隔天出現腹瀉、嘔吐甚至高燒到熱痙攣送醫，附近日期用餐的民眾，同樣表示身體都出狀況，衛生局調查，凱薩沙拉未符合衛生標準，要求改善，業者也致歉，閉店一天清消，將配合調查！

大火翻炒快煮讓麵條跟醬汁完美融合，最後刨上起司絲，愛吃義大利麵的你都懂這有多美味，這間連鎖知名貝里尼義式料理店卻爆出食安風波。

有消費者表示，1/29號晚上一家四口用到餐廳用餐，先生隔天開始反覆畏寒，發燒腹痛還水瀉，大女兒從週六開始高燒到熱痙攣，送醫治療同樣嘔吐腹瀉，醫生研判可能是沙門氏菌感染，而媽媽出現輕微發燒跟水瀉，吃一頓飯全家都出狀況，不只29號用餐民眾出狀況，隔日30號、31號，其他家庭客表示遇到類似狀況，餐後發高燒甚至嚴重腹瀉。

當事餐廳就開在新北宏匯廣場4樓，這間知名義式料理店，據了解餐廳去年12月底才剛開業，但不到一個月內爆出食安疑慮，業者4號暫停營業，要進行內部清潔消毒。

店員一早忙著清消，桌面碗盤通通消毒一便，貝里尼回應顧客用餐後出現身體不適，致上歉意將全力配合主管機關調查。

新北衛生局調查結果，發現店員個人衣物擺放不符合規定，餐點的凱薩沙拉未達衛生標準，已要求業者限期改善，複查不合格可重處300萬罰鍰。

同一時間，不少餐飲業者提前備戰過年人潮，在宏匯廣場地下室B1，擺放多台冷凍冷藏冰箱，裝的都是食材，有燒肉店、中菜館甚至優格品牌，目擊民眾表示擺在地下室停車場，空氣不流通有衛生疑慮。

新北衛生局回應，將派員稽查，若有交叉汙染之虞，將要求業者限期改善，複查未改正，可重處2億元罰鍰。

迎接過年要吃得健康，食材新鮮可得嚴格把關。

