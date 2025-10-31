多人因｢宗教因素｣在中國遭拘至今！羅文嘉要求國台辦明確回覆家屬

海基會秘書長羅文嘉。 圖：海基會提供

[Newtalk新聞] 中國國台辦宣稱「奉行宗教信仰自由政策，依法管理宗教事務」，卻有多位國人因宗教因素在中國遭拘至今。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，從中國本身的宗教法規來分析，對宗教只有高度管制、沒有保障，與民主國家標準相去甚遠。他再次重申，沒有宗教自由就沒有宗教交流，對岸以宗教名義進行的滲透、統戰不勝枚舉，請國人不要輕易相信。

針對日前國台辦發言人指稱，海基會對中國沒有宗教自由的說法是「抹黑汙衊」，羅文嘉駁斥，據海基會統計近年來共有14件國人涉宗教因素在中國境內被限制人身自由的案子，其中有11件國人至今仍在中國境內遭限制人身自由。他非常正式且嚴肅的請國台辦回應，到底有沒有抓這些人、抓了多久、什麼時候放回來，給台灣的家屬真正明確的答案。

羅文嘉指出，依據中國的宗教管理相關法規，包括《宗教事務條例》、《宗教教職人員網絡行為規範》、《宗教教職人員管理辦法》、《互聯網宗教資訊服務管理辦法》、《中華人民共和國境內外國人宗教活動管理規定實施細則》等，對宗教行為只有高強度、高密度的管制和管理，根本沒有宗教自由可言。

羅文嘉分析，這些法規對宗教的管控非常全面，包含意識型態、人員、場所、宗教活動、網路行為等，不僅規範中國人民，也規範外國人士。如果違反相關法令，還可能被追究刑事責任。中國對宗教的打壓，不僅限於一貫道，包括基督教、天主教、伊蘭教、佛教，在近兩年內都有各種遭打壓的案例。

羅文嘉強調，例如牧師及宗教人員被拘捕、嚴查「家庭教會」活動、拆除教堂十字架、將清真寺圓頂改為漢式風格、出版官方宗教讀物做為指定教材、強制僧侶離開寺院進入寄宿學校、限制未成年人參與宗教活動等。從這些案例都可看出，中國大陸所謂的「依法管理宗教事務」，實際上即為打壓宗教自由。

有關國人在中國涉詐騙事件頻傳，羅文嘉透露，今年1月至今海基會已接獲132件國人赴中國後失聯的陳情案件，已確認行蹤的有55件，其中有22件是因涉騙被拘留，比例甚高。海基會在接到家屬陳情時，他們經常指稱不知道家人為何前往中國，有人自稱被騙過去，也有人聲稱去做生意，呼籲民眾千萬不要輕易相信到中國或東南亞的短期、高薪工作機會。

關於中配錢麗因鼓吹武統被註銷台灣身分，羅文嘉說明，錢麗的聲明非常極端、偏激，在台灣是非常少數的，大多數的中配都希望在台安居樂業、成為台灣的一份子，相信多數的中配姊妹也不會認同這些聲明。台灣不同政黨雖然會有競爭，但在守護台灣自由民主體制、反對中共的武力威懾及威脅，應該要有共同的共識跟底線，不能允許這樣的作為與言論。

