多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃

天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。

營養師趙強在臉書粉專發布貼文，表示有人會認為加酒烹調的料理，只要點火燒過酒精就會消失。對此，趙強解釋「烹調不能將酒精完全去除」，研究報告結果顯示，加酒的料理在點火燒至火焰自動熄滅，還是可以殘留75%的酒精量。

趙強列出「加酒料理」在烹調時間長短的殘留酒精量，他指出，「點火燒過的料理殘留酒精75%；短時間烹調15分鐘酒精剩下40%、30分鐘35%、60分鐘25%；長時間燉煮90分鐘酒精剩下25%、120分鐘10%、150分鐘5%」。

趙強接著說，天氣開始變冷，總有人想吃熱呼呼的料理，但大量加酒的料理，例如麻油雞、羊肉爐、薑母鴨，並不是好選擇，「這類料理不只有酒的問題，可能同時會帶來大量的油脂」。他透露，近1個月內在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的案例，在發作前都吃過加酒的料理，因此建議有心臟病、高血壓、高血脂病史的人不要食用。

國健署提醒，民眾若突然出現左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難，有頭重腳輕的感覺等疑似心肌梗塞癥狀，尤其是有三高或心血管病史的民眾更要注意，務必要撥打119及時就醫，由專業救護人員提供救治，爭取黃金時間、搶救生命。



