多人捲土重來 年底議員戰況激烈

多位前議員準備回鍋參選議員，正積極勤跑基層，希望再度入主議會。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

年底將進行縣市首長和議員改選，多位前議員回鍋再戰，其中東區競爭最為激烈，南關線因人口持續增加分配，可能增加一席。立委陳亭妃將代表民進黨角逐台南市長寶座，其團隊大將前議員蔡旺詮、許又仁也都宣告將捲土重來。

東區目前有前議員蔡旺詮、陳金鐘宣布再度披上戰袍，因民進黨東區從原提名三席降為兩席，競爭相當激烈，而安平南區，現為社會局機要的前議員呂維胤也宣布再戰，積極跑行程，爭取先在初選時出列。安南區也有前議員劉益昌高掛看板，前議員許又仁則正式宣布投入南關線戰局。

較為人注目的是，蔡旺詮和許又仁都是陳亭妃爭取市長初選時的重要團隊成員，許又仁擔任執行總監，蔡旺詮還陪陳亭妃鐵馬三十七區，兩人若順利回歸議會，且若陳亭妃當選，等於「市長派」將增加人馬，兩人動向備受關注。

許又仁表示，若陳亭妃順利出線，他也擔任議員，更能負起監督責任，並加以督促、落實，尤其南關線沙崙地區發展和捷運發展，對地方相當重要，也能和市長合作，一起為地方爭取權益和建設。蔡旺詮也確定參選東區，強調自己擁有專業，問政品質也深獲肯定。兩人近日都積極勤跑基層，爭取出線機會。

台南市第五屆議員選舉將於今年十一月舉行，議員席次分配，民政局表示，將依據《公職人員選舉罷免法》第三十八條第二項規定，各選舉區應選名額計算，以選舉投票日前第六個月月底的戶籍登記人口數為基準，換言之，將以今年五月底的戶籍人口加以統計，進行議員應選名額席次分配。