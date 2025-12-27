多人控於神農商圈遭隨機跟蹤 宜蘭警通知男子到案開告誡單

民眾手機拍下1名男子站在路邊左顧右盼，看到女性經過就趁其不備跟蹤，宜蘭市神農商圈近期不少女性都曾被男子跟蹤，甚至連騎乘機車，男子也會尾隨在後。

宜蘭警分局第三組長盧建羽說明，「本分局釐清案情並依規定受理報案後，迅速掌握該名男子之身分，通知其到案，並嚴正告誡切勿再犯。」

民眾將畫面po網，引起警方注意，立即通知該涉及跟蹤的男子以及被害人到案，有兩名女性被害人願報案，男子被警方通知到案後被依《跟騷法》開立告誡單。

廣告 廣告

由於台北才剛發生隨機殺人案件，民眾走在街頭大多會提高警覺，據警方調查，該涉及跟蹤的男子，過去曾因為跟騷行為被判處拘役40天。

民眾許小姐說道，「防狼噴霧啊，然後警鈴聲啊、嗶嗶啊，都隨時帶在身上。」

民眾走在路上或搭乘大眾運輸工具除需提高警覺，警方也呼籲，遇到被跟蹤情況應立即報案；由於近期宜蘭有跨年等大型活動舉辦，宜蘭地檢署也和警方、調查局，聯合成立防範恐怖攻擊應變小組，針對轄內會影響治安的人口或團體，加強情資蒐報以及轄區巡邏，維護宜蘭治安。