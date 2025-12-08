多人收到「Gopay」電子支付網購通知！網友提醒：詐騙新手法

民眾分享新詐騙手法，大量網友紛紛表示近期收到相同訊息。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 近日社群平台上出現大量網友分享，收到網路購物通知，不僅詳細列出商品、付款、買家姓名、地址與聯絡方式，更顯示要以「Gopay」電子支付，引爆網路討論新詐騙手法，網友更直言「連我電話跟地址都有，真的很變態。」

諸多網友分享截圖，網路購物通知中列出商品、付款及收貨資訊，上面更詳細載明賣家、訂單編號，連買賣方的姓名、地址、聯絡方式都有。並要求以「Gopay」電子支付，同時還提供LINE客服協助退貨。

隨後有網友指出，私訊LINE客服測試發現，對方隨即聲稱買家的身分訊息、金融卡帳號遭盜用，導致多出這筆上萬元的訂單，要求提供相關資訊並以銀行帳戶操作取消訂單，後續屬於常見詐騙手法。

許多網友都指出「我18:41也有收到一模一樣的，連我電話跟地址都有，真的很變態的詐騙」、「我今天也收到，感覺是新的詐騙，估狗搜不到，只有看到這邊有人發問而已」、「今天剛收到，我還仔細看了一下到底是買什麼，下面還有假好心的取消退貨連結，騙你去LINE客服。看到這麼多人都收到，真是詐騙無誤了」。

而詐騙訊息中的「Gopay」電子支付，目前在印尼、中國與馬來西亞都有相似名稱，但台灣並未有此功能，網友也笑稱「Gopay，夠騙，名稱已經告訴妳了」、「Gopay，讓你不夠賠」。

