多人短期遭詐騙2次「存款蒸發」 警政署揭套路：100％假的

內政部警政署表示，近期有民眾遭詐騙後，急著追回損失存款，又再次落入二次詐騙陷阱，曾有一名被害人在網路遭詐騙10萬元，原本以為透過「律師協助追回」能拿回錢，卻被要求先支付高額訂金，匯款後才發現又被騙，警政署提醒遇到類似情況應立即報警，切勿輕信保證追回或先付費的說法，100％是詐騙。

多人短期內遭騙2次

「165全民詐騙」昨（1）日於臉書粉專發文指出，近期不少被害人遭詐騙後，短時間又落入第二次詐騙陷阱，詐騙集團利用被害人想追回損失的心理，假冒律師、幣圈分析師或追金專家，聲稱能協助追回款項，實則又是新一輪詐騙。

廣告 廣告

根據165打詐儀表板網站資料，曾有一名被害人在網路認識陌生人，遭騙10萬元，報警後仍心有不甘，繼續在網路尋找管道，希望追回損失，直到在網路上看到一則廣告，宣稱有律師專門協助追回詐騙損失。

對方聲稱，只要支付一筆律師費訂金，就能啟動調查程序，透過檢警調閱資料追回款項，但被要求支付的金額高達數千人民幣，約新台幣9400至4萬2300元，雖然被害人一度猶豫，但對方強調追回款項將遠超訂金，讓他卸下心防依指示匯款。

但受害人等待多日卻遲遲等不到進展，上網查證才驚覺又落入另一個詐騙陷阱，他崩潰表示，「原本以為找到救命稻草，結果又是另一個詐騙陷阱。」

2話術一定是假的

「165全民反詐騙」提醒，遇到類似情況的正確做法應先報警，由警方協助通報金融機構、凍結可疑帳戶，千萬不要輕信「保證追回」或「先付費才能處理」的說法，案件必須經警方與檢方偵辦，進入法院程序後，才能依法追償；律師的角色是依法協助訴訟及整理證據，不可能私下替被害人追回款項。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

更多中時新聞網報導

澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后

TPBL》林書緯職業新高 送夢想家3連敗

張鈞甯誇張震演技如「愈吃愈香的白飯」