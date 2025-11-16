多人遊戲市場競爭超激烈！《Deep Rock》開發商也感受到壓力

今年的遊戲市場，特別是在多人合作遊戲方面，競爭比過去都還要異常激烈。遊戲開發商 Ghost Ship Games，最近總監 Mikkel Martin Pedersen 坦言，雖然自家的矮人挖礦《Deep Rock》系列擁有廣大的玩家社群，但面對各種強勢崛起的新作，他們還是能感受到強大的競爭浪潮，就連開發中的新作《Deep Rock Galactic: Rogue Core》也不一定會成功。

Deep Rock 新作正在開發中。（圖源：Deep Rock Galactic: Rogue Core）

Mikkel Martin Pedersen 在 PC Gamer 的訪談中，提到當年他們開發《Deep Rock》時，Steam 上成功的合作遊戲並不多。但現今各種優秀的合作遊戲越來越多，像是《絕地戰兵2》或是近期的《Arc Raiders》，想要成功從中脫穎而出變得很困難。

雖然 Pedersen 也無法肯定他們開發中的外傳新作《Deep Rock Galactic: Rogue Core》肯定會成功，但他相信《Deep Rock》系列擁有自己的專屬市場與合作模式。同時他們不會因為目前市場去改變《Deep Rock》系列本身的特色，絕對會給玩家帶來最原汁原味的《Deep Rock》作品，因為他們清楚知道老玩家喜歡哪些元素，或許還能吸引到一些新玩家。至於那些創新的改變，他們會等到之後的新作品再去嘗試。