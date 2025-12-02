多人運動後遭隱形封殺 羅志祥睽違6年將重返中國開唱
藝人羅志祥（小豬）自2020年被前女友周揚青爆出私生活爭議後，演藝事業跌入谷底，連帶失去了廣大的中國市場。然而近來羅志祥動作頻頻，不僅發行新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我這個人》，坦言罹患「快樂憂鬱症」（Smiling Depression）並透露已寫好遺囑，話題不斷。據《鏡週刊》報導，羅志祥中國巡演審批已過，這一切都是為他睽違6年有望重啟的中國巡迴演唱會鋪陳。
羅志祥日前在新書中提及，將經紀人小霜的兩位混血子女視如己出，結果卻被部分網友瞎傳他就是小孩生父。儘管這是顯而易見的謠言，但羅志祥與小霜仍大動作進行DNA檢測以正視聽，之所以對此謠言如此激動，主要在於他低潮已久的演藝事業正有望迎來轉機，此時不容許任何負面閃失影響復出計畫。
傳大陸市場審批已過 業界看好羅志祥解除封殺
儘管羅志祥近年努力在台灣耕耘，但他對重返中國大陸市場仍抱有強烈的企圖心。業內消息傳出，他持續洽詢相關人士重返大陸舞台的可能性，計畫在各省大城市推出全新巡演。而日前更傳出主管單位的審批已順利通過，目前正緊鑼密鼓籌備中，意味著羅志祥極有可能解除封殺，再次西進展現舞台魅力。
同時在抖音等大陸短影音平台，近期開始出現大量關於羅志祥的短片。有影片指出，羅志祥其實從未被官方正式限制，當年主要是受社會輿論影響，導致投資方和製作單位因擔憂風險而卻步。
此外，不少「飯拍」和翻唱（COVER）羅志祥經典單曲的影片也開始湧現，種種跡象顯示，輿論環境似乎正在為羅志祥重返大陸市場進行造勢。
罹患快樂憂鬱症寫遺囑 新書揭人生低谷心路歷程
為了宣傳新書，羅志祥形象也從過去的玩世不恭轉為溫暖自省路線。他坦言曾被醫師診斷罹患「快樂憂鬱症」，總是用笑容掩飾不安與痛苦，並在兩年前就已寫好遺囑安排後事，感性地說：「或許我不是樂觀的人，只是很會假裝快樂。」
他回憶起事業低潮期，同時陪伴罹患阿茲海默症的母親接受高風險療程，為了不讓媽媽害怕，他總是搶先接受療程，承受著巨大的心理壓力。多重打擊下，他甚至還遭遇假投資人以巡演名義詐騙，雖然幾乎要被擊倒，但為了舞台夢想最終選擇振作，凸顯出絕處逢生的勵志精神。
慶祝出道30週年 小巨蛋演唱會被視為全面復出首炮
今年是羅志祥出道30週年，他將在12月於台北小巨蛋連開兩場演唱會。據他預告，這兩場演出將會唱好、唱滿經典歌曲，把這些年的精華時刻獻給歌迷。這兩場小巨蛋演唱會，也被外界視為他全面復出的第一炮。
