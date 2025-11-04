多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法

周湯豪轉性深夜跑球場，不過很多時間都在滑手機忙著回應社群上的粉絲問答。（圖／本刊攝影組）

周湯豪近期轉型推出搖滾新專輯還有新人設，自稱「I人學長」不愛社交的他，在10月中深夜被時報周刊CTWANT直擊和2男2女一起做運動揮灑汗水，在台北市公園打網球，看似健康滿分。不過，周湯豪卻趁著夜深人靜多次在球場吞雲吐霧，顯然已經違反了《菸害防制法》公園綠地全面禁止吸菸的規定。

10月16凌晨零點，本刊直擊周湯豪和4名球友一起在台北市內湖某公園網球場揮拍打球，他在休息時還一直拿著手機，似乎正忙著回應社群上的粉絲問答，相當會把握時間。1點半，一名男球友先離開，周湯豪與另一男性同隊和2個女球友對打。相較以往媒體多次捕捉到周湯豪三更半夜泡酒吧、夜店，頭一回看他選擇健康的夜間活動，也讓狗仔哥哥相當意外。

廣告 廣告

本刊深夜直擊周湯豪揮拍汗如雨下，相當健康。（圖／本刊攝影組）

周湯豪在網球場與友人聚在一起，心情顯得很不錯。（圖／本刊攝影組）

約莫半個小時後，2個女球友離開球場，分別自行開著高級進口車離去。而周湯豪和男友人則走到球場外一輛保時捷Taycan電動跑車拿了東西，之後又和球友回到球場，看來還沒打過癮仍不打算離開。然而，在兩人聊天的同時，周湯豪也一邊順手在球場抽起菸來，不僅違法也傷身體，

周湯豪一邊打著健康的球類運動，但一邊又在球場進行著不健康的抽菸行為。（圖／本刊攝影組）

凌晨2點多，兩人抽完煙後繼續上場對打。2點19分，一名外送人員送來飲料，補充完水分後，球友示範並指導周湯豪發球技巧。3點多，2人消耗完體力到場邊休息，一邊研究球拍，一邊又點起香菸吞雲吐霧一番。3點半，收拾好球具，周湯豪驅車先送球友一程，接著在4點多回家。回到家的他顯然還沒準備入睡，依舊不停地在社群上回應粉絲的提問，體力真是充沛。

抽完菸休息一會兒之後周湯豪又開始打球。（圖／本刊攝影組）

沒打多久周湯豪又叫了外送飲料來喝。（圖／本刊攝影組）

喝了飲料打了一下球之後，周湯豪又再度休息抽菸，看來菸癮不小。（圖／本刊攝影組）

過去常被拍到出入夜店的周湯豪，如今改以運動取代夜生活，但「健康新形象」卻因球場吸菸行為，畫下小小問號。此外，依據《菸害防制法》在這些禁菸區域內吸菸，可是會被處以新臺幣$2,000$至$10,000$元的罰鍰喔！

周湯豪曾在社群分享自己烈日下去球場的照片。（圖／本刊攝影組）

周湯豪曾在社群分享自己烈日下去球場的照片。（圖／本刊攝影組）

《時報周刊CTWANT》提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

多人運動2／藝人違規抽菸屢見不鮮 頑童小春校園內無視禁令惹議

雙喜臨門1／黃沐妍戴婚戒攜男友離開台灣 照鏡撫凸肚爆有孕

剩食危機1／直擊廚餘爆量豬瘟疫情藏隱憂 地方清潔隊工作翻倍喊救命